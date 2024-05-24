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  4. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tahliye! Duruşma için yeni tarih verildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tahliye! Duruşma için yeni tarih verildi

24.05.2024 12:37
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Peş peşe gelişmelerin yaşandığı Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme yaşandı. Sanıklardan Arif Buğra Meşe ve Furkan Anıl Bahar tahliye edildi. Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilirken duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tahliye! Duruşma için yeni tarih verildi

Ankara'da 20'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü davasında, mahkeme sanıklardan Arif Buğra Meşe ve Furkan Anıl Bahar'ın tahliyesine karar verdi.

GELMEYENLER İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 20'si tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın 13'üncü celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mütalaası sorulan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, Serdar Sertçelik başta olmak üzere firari sanıkların yakalama kararlarının beklenmesine, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne ve duruşmaya gelmeyen müştekilerin de zorla getirtilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, ara karar müzakeresi için duruşmaya 1 saat ara verdi.

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YENİ TARİH: 9 EYLÜL

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirleri devam eden sanıkların mevcut hallerinin devamına, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tahliye Ayhan Bora Kaplan
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