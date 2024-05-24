Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Türkiye aylardır Seçil Erzan'ı konuşuyor! Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

ARACI KAZA YAPTI

Hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.







