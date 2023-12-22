Avrupa'da genelev krizi! 'Red Light District' bölgesinin yeni yeri tartışma yarattı... "Büyük endişe duyuyoruz"

Euronews'in haberine göre Amsterdam'daki yerel yönetim, kentte organize suçla mücadele ve bölgedeki aşırı yoğunluğu engellemek amacıyla fuhuş sektörünün faaliyet gösterdiği bölgeyi başka bir yere taşınmayı düşünüyor. İngiltere'nin Brexit kararının ardından merkezini Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşıyan EMA, Kırmızı Fener Mahallesi’ni (Red Light District) kendi lokasyonlarına yakın bir noktaya taşınması konusunda endişelerini dile getirdi.

Yerel yönetimin kararı için 2024 yılının başlarında belediye meclisinde oylama yapılacak. EMA'nın karara tepkisinin yanında bölgede faaliyet gösteren genelevler ile çalışan seks işçileri de bölgenin başka bir noktaya taşınmasına tepki gösteriyor.