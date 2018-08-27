Avrupa'nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 69. Notting Hill Karnavalı dün başladı.

Avrupa'da Notting Hill Karnavalı başladı

1 / 18 Dans, müzik ve renkli sembol giyisi gösterileri ile gerçekleşen karnavalda Karayip esintili yiyecekler tanıtılıyor.

2 / 18 1966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen karnaval, Notting Hill, Ladbrook Grove ve Westbrone Park semtlerinde kutlanıyor.

3 / 18 Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi için 72 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

4 / 18 Pazar günü sadece aile ve çocukların katılımına açık olan kutlamalar, bugün her yaş kesiminden bütün katılımcıları ağırlıyor.

5 / 18 Geçit töreni Joubert, çelik bantlar, rittim grupları ve Afrikalı davulcularla start aldı.

6 / 18 Karnaval alanında yaklaşık 300 civarında yiyecek-içecek standı yer alıyor.

7 / 18 Notting Hill Carnival Ltd, tarafından orgazanize edilen etkinlikte 40 bin gönüllü ve 9 bin polis görev alıyor. Yetkililer karnavala yaklaşık 2 milyon civarında katılımcıyı bekliyor.

8 / 18 Ayrıca polis, olabilecek terör saldırılarını önlemek amacıyla karnavalın yapılacağı bölgeye giden birçok yolu trafiğe kapatarak kontrol noktaları oluşturdu. Karnaval polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.

9 / 18 İşte Notting Hill Karnavalı'ndan yansıyan kareler...

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18