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Avrupa'nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 69'uncusu kutlanan ve Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 69. Notting Hill Karnavalı dün başladı.

Avrupa'da Notting Hill Karnavalı başladı

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Dans, müzik ve renkli sembol giyisi gösterileri ile gerçekleşen karnavalda Karayip esintili yiyecekler tanıtılıyor.
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1966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen karnaval, Notting Hill, Ladbrook Grove ve Westbrone Park semtlerinde kutlanıyor.
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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi için 72 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.
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Pazar günü sadece aile ve çocukların katılımına açık olan kutlamalar, bugün her yaş kesiminden bütün katılımcıları ağırlıyor.
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Geçit töreni Joubert, çelik bantlar, rittim grupları ve Afrikalı davulcularla start aldı.
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Karnaval alanında yaklaşık 300 civarında yiyecek-içecek standı yer alıyor.
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Notting Hill Carnival Ltd, tarafından orgazanize edilen etkinlikte 40 bin gönüllü ve 9 bin polis görev alıyor. Yetkililer karnavala yaklaşık 2 milyon civarında katılımcıyı bekliyor.
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Ayrıca polis, olabilecek terör saldırılarını önlemek amacıyla karnavalın yapılacağı bölgeye giden birçok yolu trafiğe kapatarak kontrol noktaları oluşturdu. Karnaval polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.
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İşte Notting Hill Karnavalı'ndan yansıyan kareler...
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Notting Hill Karnavalı sokak festivali

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