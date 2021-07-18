HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avukat ile kardeşinin öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

Avukat ile kardeşinin öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

18.07.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan ve avukat ile kardeşinin vurularak öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat ile kardeşinin öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, cuma gecesi Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre A.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin kaldığı eve gitti. Taraflar evin önünde tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Park halindeki araçtan silah alan A.Ö., kayınbiraderleri avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan’a ateş etti. Avukat ile kardeşi yere yığılırken, elinde silah bulunan enişte yerdekilere ateş etmeye devam etti. Kardeşleri vuran A.Ö. ile yanındaki M.A. isimli şahıs, ayrı araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa’da defnedildi.

vukat2

BİR KİŞİ YAKALANDI

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, A.Ö. ile birlikte olay yerinde bulunan M.A. isimi şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı A.Ö.’nün yakalanması için çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da iki ortağın kripto para tartışması ölümle bitti! Cinayet anı saniye saniye kameradaBursa'da iki ortağın kripto para tartışması ölümle bitti! Cinayet anı saniye saniye kamerada

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldıBirlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı
PARTNEREmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldıEmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
Kuyruk uzadıkça uzadı! 36 saatte 75 bin araç giriş yaptıKuyruk uzadıkça uzadı! 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.