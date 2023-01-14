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  4. Avustralya’nın en büyük göğüslerine sahip kadını olarak ünlemişti! Erotik bulunduğu için sponsorluk teklifi reddedildi

Avustralya’nın en büyük göğüslerine sahip kadını olarak ünlemişti! Erotik bulunduğu için sponsorluk teklifi reddedildi

14.01.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın en büyük göğüslerine sahip kadını olarak kısa sürede ünlenen Jessy Bunny, Nürnberg futbol takımına sponsor olmak istediğini açıklamıştı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak fenomene dönüşen Bunny’in sponsorluk teklifi fazla erotik bulunduğu için reddedildi.

Avustralya’nın en büyük göğüslerine sahip kadını olarak ünlemişti! Erotik bulunduğu için sponsorluk teklifi reddedildi

OnlyFans hesabı üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını abonelerine satarak kısa sürede fenomene dönüşen Jessy Bunny tam bir futbol hayranı. Avustralya’nın en büyük göğüslerine sahip kadını olarak ünlenen Bunny, Mallorca’da yaşamasına Alman futbol ligi olan Bundesliga’yı yakından takip ediyor. Özellikle kadın futbolunun gelişimini yakından takip ettiğini dile getiren Bunny, “Nürnberg'deki kadın futbol takımını sponsor olarak hemen geçerli olmak üzere desteklemek istiyorum. Bu proje kişisel olarak benim için çok şey ifade ediyor.” demişti. Fenomen ismin sponsorluk teklifi kulüp tarafından ‘erotik’ bulunduğu için reddedildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

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Nürnberg takımına olan sevgisi ve tutkusu ne yazık ki kulübün sponsorluk teklifini kabul etmesi için yeterli olmadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada sponsorluk teklifi için, “Pazarlama yönergelerinin bir parçası olarak, bir kulüp olarak FCN prensibine bağlı kalarak 'erotik' kategorisinden herhangi bir ortaklığa girmez." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans futbol

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