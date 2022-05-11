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Avustralyalı politikacıdan şok eden sözler! "Dua ediyorum!"

11.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liberal politikacı Bernie Finn, daha önce tecavüz mağdurlarının kürtaj yaptırmasına izin verilmemesi gerektiğini düşündüğünü söylemişti. Finn, geçen hafta yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı yasaklama girişimlerinin ardından Avustralya'da kürtaj yasağı için 'dua ettiğini' belirtti. Meclisten istifasının ardından görüntülenen devlet adamı bu konudaki tutumunu yineledi.

Avustralyalı politikacıdan şok eden sözler! "Dua ediyorum!"

Bernie Finn, geçen haftalarda yorumlarının ardından Yüksek Mahkeme yargıçları tarafından kürtaj yasalarının potansiyel olarak devrilmesine atıfta bulunarak, ABD'den gelen haberler üzerine 'heyecanlı' olduğunu yazmıştı. "Uygar toplumlar gençlerini öldürmez" başlıklı bir resim yayınlayan devlet adamı gönderisinin başlığına da "O kadar heyecanlı ki! ABD, medeniyete doğru büyük bir atılımın eşiğinde. Yakında buraya gelmesi için dua ediyorum. Bebekler ebeveynlerinin suçu için öldürülmemelidir ve bu bir suçtur." yazmıştı.

İSTİFA ETTİ

9 Mayıs Pazartesi günü üst meclisten istifa eden Finn, Liberal Parti'den ayrılmayacağını bildirdi. Buna rağmen, 10 Mayıs Salı günü gazeteciler tarafından sorulduğunda, cinsel saldırı mağdurları için kürtaj konusundaki tutumunu yineledi. "Bunun kimin yaşaması ya da ölmesi gerektiğine karar verme meselesi olduğunu düşünmüyorum ve bence herkese yaşama şansı verilmeli." dedi.

''KORKUNÇ''

Viktoryen Muhalefet Lideri Matthew Guy, başlangıçta Finn'in sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı; Ancak, 6 Mayıs Cuma günü Liberal Parti'nin Finn'in sosyal medya paylaşımlarından kesinlikle bıktığını söyledi ve "Bu yorumları suç mağduru insanlara yapmak sadece korkunç." dedi.

'' ZARAR VERMEYECEK''

FİNN

Finn, 10 Mayıs Salı günü Parlamento Binası dışındaki gazetecilere, kürtaj konusundaki görüşlerinin Kasım ayındaki seçimlerde Liberal Parti'yi etkilemeyeceğine inandığını söyledi. "45 yıldır benim görüşlerim oldular. 23 yıldır Meclis'teyim. Şimdiye kadar bize zarar vermediyse, şimdi bize zarar vermeyecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Avustralya
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