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Ayça Erturan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

04.07.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Erturan bebeğinin cinsiyetini yayınladığı bir video ile duyurdu.

Ayça Erturan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile duyurmayı başaran Ayça Erturan, 2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu yönetmen Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz haftalarda, anne olacağını YouTube hesabından yayınladığı bir video ile duyuran Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

KIZ BEBEK GELİYOR

Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile açıkladı.

"KESİN ERKEK DİYORDUM.."

Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde.

Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım." şeklinde konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA BEKLEDİM"

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor." sözleriyle dile getirmişti.

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Ayça Erturan
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