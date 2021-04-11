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  4. Aydın'da 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti! Yasakları hiçe saydılar

Aydın'da 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti! Yasakları hiçe saydılar

11.04.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, sağlık ürünü satan bir firma tarafından bayi toplantısı düzenlendi. Eğitim ve eğlence günleri adı altında yapılan toplantıdan sonra koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak otelin bahçesinde parti verildi. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Aydın'da 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti! Yasakları hiçe saydılar

Bölgede bulunan ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasından rahatsızlık duyan bir şahıs yaşananları cep telefonu ile kaydederek whatsapp ihbar hattına göndererek duruma müdahale edilmesini istedi.

YAKLAŞIK 400 KİŞİ KATILDI

Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi.

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YABANCI DANSÇILAR KATILDI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.

Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı etkinliğin yapıldığı ileri sürülen otel yetkilileri telefonlara cevap vermedi. (İHA)


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koronavirüs (Covid-19) Aydın koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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