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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 10 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

10.04.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 52 bin 676 oldu. İşte 10 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 10 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

10 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.

Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Nisan) koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 55 bin 791 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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