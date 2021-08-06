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  4. Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

06.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan 4 bin nüfuslu Akçaova’da yangın nedeniyle 4 mahalle tehdit altında bulunuyor. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın hızla mahalleye ilerleyişini sürdürüyor.

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova’daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı.

EVLERE SIÇRADI

Siyah ve büyük bir duman bulutu mahalle üzerini kaplarken, vatandaşlar tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor. Yangın Altınabat, Sarıköy, Akçaova ve Kabalar mahallesini tehdit ettiği, bazı evlere de alevlerin sıçradığı öğrenildi.

Öte yandan yanan saha üzerinde bulunan TEİAŞ’a ait Yatağan İzmir Yüksek Gerilim Hattı’nın da tehdit altında olduğu açıklandı. (İHA)

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Aydın
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