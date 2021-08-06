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Orman yangınlarında son durum! Kabus sürüyor (Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli yangınlarında son durum)

06.08.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden yangınlarla mücadele sürerken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte Gürceğiz Mahallesi alevlere teslim oldu. Ayrıca Bayır Mahallesi de tehlike altına girdi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı açıklamada, "Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi" dedi.

Orman yangınlarında son durum! Kabus sürüyor (Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli yangınlarında son durum)

28 Temmuz'da birçok bölgede aynı anda başlayan, yoğun olarak Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasını esir alan yangınlar devam ediyor. Özellikle Manavgat ve Muğla'da yoğunlaşan yangınlara müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.

İşte saat saat yangınlarda yaşananlar

01.47: GÜRCEĞİZ MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU! "ATEŞ TERMİK SANTRALE YÖNELEBİLİR, DURUM ÇOK CİDDİ"

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi bir türlü engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın Gürceğiz Mahallesinin ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı.

Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, endişesini dile getirdi. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Başkan Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santrali'ne yöneldiğini kaydetti. Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi" açıklamasını yaptı.

Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet’e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinesi ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kazılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.

00.53: MUĞLA'DA YANGININ TEHDİT ETTİĞİ BİR YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Kavaklıdere ilçesinde üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

00.35: ADANA'NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi’nin dağlık alanlarına düşen yıldırım sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında zarar gören alanın ise gün aydınlanınca belirleneceği öğrenildi.

00.21: MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla Manavgat Marmaris
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