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  4. Aydın'da dehşet! Talihsiz kadın kurşunlardan kaçmaya çalıştı ama...

Aydın'da dehşet! Talihsiz kadın kurşunlardan kaçmaya çalıştı ama...

19.05.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kadın cinayeti daha... Aydın’ın Söke ilçesinde Zehra Çiçek’i (37), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Çiçek (53) tarafından tabancayla vuruldu. Zehra Çiçek, sırtına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybederken, cinayet zanlısı eş ise polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın'da dehşet! Talihsiz kadın kurşunlardan kaçmaya çalıştı ama...

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Mehmet Çiçek ile boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çiçek arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Çiçek tabanca ile Zehra Çiçek’e ateş etti. Kurşunlardan 4’ü kaçmaya çalışan kadının sırtına isabet etti.

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TALİLHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesinini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Çiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çiçek’in cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini sırtından vuran Mehmet Çiçek ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte gözaltın alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Aydın
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