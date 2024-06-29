Aylardır haber alınamıyordu! Mide bulandıran detay: Kaçırılan çiftin cansız bedenleri parçalandı... "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

MYNET|DIŞ HABERLER 73 yaşındaki Tony ve 78 yaşındaki Gillian çifti en son geçen Ağustos ayında Middlerus'ta bulunan çiftliklerinde görüldü. Çocukları güvenli bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için 85.000 sterlin (yaklaşık 3 milyon 519 TL) fidye ödenmesini talep eden mesajlar gönderildiği dile getirdikten sonra ailenin kaçırıldığını öğrendi. Yoğun çalışmalara rağmen çiftten hiçbir iz bulunamadı.

KAHREDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

MailOnline'ın haberine göre, iddia edilen suçun ayrıntıları ancak 13 Haziran'da suçlama olmaksızın serbest bırakılan sanıklardan birinin sulh mahkemesindeki kefalet duruşması sırasında tüyler ürpertici bir polis ifadesinin okunmasıyla gün ışığına çıktı.

Yaşlı çifti öldürülmeden önce gördüğünü itiraf ettiği belirtilen şüphelilerden birinin duruşmasında, çiftin evlerinde silahlı üç kişi tarafından pusuya düşürülüp cesetlerinin parçalandığı ve parçalarının büyücü olarak tanınan bir kişiye satıldığı iddia edildi.