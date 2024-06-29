Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Aylardır haber alınamıyordu! Mide bulandıran detay: Kaçırılan çiftin cansız bedenleri parçalandı... "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

    Aylardır haber alınamıyordu! Mide bulandıran detay: Kaçırılan çiftin cansız bedenleri parçalandı... "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 08:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birleşik Krallık'tan Güney Afrika'ya taşınan Tony ve Gillian Dinnis çiftinden geçtiğimiz Ağustos ayından beri haber alınamıyordu. Bir mahkeme çiftin kaçırılarak öldürüldüğünü ve parçalanan vücutlarının bir büyücüye satılmış olabileceğini açıkladı.

    Aylardır haber alınamıyordu! Mide bulandıran detay: Kaçırılan çiftin cansız bedenleri parçalandı... "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

    MYNET|DIŞ HABERLER 73 yaşındaki Tony ve 78 yaşındaki Gillian çifti en son geçen Ağustos ayında Middlerus'ta bulunan çiftliklerinde görüldü. Çocukları güvenli bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için 85.000 sterlin (yaklaşık 3 milyon 519 TL) fidye ödenmesini talep eden mesajlar gönderildiği dile getirdikten sonra ailenin kaçırıldığını öğrendi. Yoğun çalışmalara rağmen çiftten hiçbir iz bulunamadı.

    KAHREDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

    1

    MailOnline'ın haberine göre, iddia edilen suçun ayrıntıları ancak 13 Haziran'da suçlama olmaksızın serbest bırakılan sanıklardan birinin sulh mahkemesindeki kefalet duruşması sırasında tüyler ürpertici bir polis ifadesinin okunmasıyla gün ışığına çıktı.

    Yaşlı çifti öldürülmeden önce gördüğünü itiraf ettiği belirtilen şüphelilerden birinin duruşmasında, çiftin evlerinde silahlı üç kişi tarafından pusuya düşürülüp cesetlerinin parçalandığı ve parçalarının büyücü olarak tanınan bir kişiye satıldığı iddia edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

    Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

     'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna yanıt verdi

    'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna yanıt verdi

     Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Gittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattı

    Gittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattı

     Sevgilisini aldatırken yakalamak için otelin önünde kamp kurdu

    Sevgilisini aldatırken yakalamak için otelin önünde kamp kurdu

    Express

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildiSokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi
    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"
    29 Haziran Cumartesi: TV yayın akışı29 Haziran Cumartesi: TV yayın akışı
    Anahtar Kelimeler:
    cinayet güney afrika
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

    Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

    Kapatılan özel okulun sahipleri görüşmek için çağırdıkları öğretmenleri dövdü! İşte o anlar…

    Kapatılan özel okulun sahipleri görüşmek için çağırdıkları öğretmenleri dövdü! İşte o anlar…

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    Aylardır haber alınamıyordu! "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

    Aylardır haber alınamıyordu! "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    Cesedi mezardan çıkartıp kıyafet giydirdiler! Dalga geçerek video çekip paylaştılar

    Cesedi mezardan çıkartıp kıyafet giydirdiler! Dalga geçerek video çekip paylaştılar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.