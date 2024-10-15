Aylık 70 bin TL kira, 10 bin TL aidat ödediği evini gezdirdi! Sosyal medyada tartışma başladı: "Kesin kurgu"

Sosyal medyada insanların işlerini, kazançlarını, ev kiralarını sorarak evlerini gezdikleri videolar popülerliğini koruyor. Köpeğini gezdiren bir kadının yanına yaklaşan adam, "Ne kadar kira ödüyorsunuz, evinizi gezebilir miyim?" diye sordu. Genç kadın, aylık 70 binlik kira ve 10 bin TL aidat ödediği evini gösterince sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesin kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle şeyleri izledikçe üzülüyorum" yorumunu yaptı.