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  4. Aylık 70 bin TL kira, 10 bin TL aidat ödediği evini gezdirdi! Sosyal medyada tartışma başladı: "Kesin kurgu"

Aylık 70 bin TL kira, 10 bin TL aidat ödediği evini gezdirdi! Sosyal medyada tartışma başladı: "Kesin kurgu"

15.10.2024 09:41
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 09:41
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Sosyal medyada "Ne kadar kira ödüyorsunuz, evinizi gezebilir miyim?" akımına bir yeni video daha eklendi. Köpeğini gezdiren bir kadının yanına yaklaşarak, "Ne kadar kira ödüyorsunuz, evinizi gezebilir miyim?" diye soran bir kişi soluğu genç kadının evinde aldı. Genç kadının evini gezdirdiği anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada insanların işlerini, kazançlarını, ev kiralarını sorarak evlerini gezdikleri videolar popülerliğini koruyor. Köpeğini gezdiren bir kadının yanına yaklaşan adam, "Ne kadar kira ödüyorsunuz, evinizi gezebilir miyim?" diye sordu. Genç kadın, aylık 70 binlik kira ve 10 bin TL aidat ödediği evini gösterince sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesin kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle şeyleri izledikçe üzülüyorum" yorumunu yaptı.

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