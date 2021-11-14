Aylık kirası 80 bin TL olan Selin Ciğerci'nin komşusu ünlü çıktı

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra villasını satılığa çıkaran Selin Ciğerci'nin kirası olay olmuştu. Beykoz’daki villasını 57 milyon TL'ye satılığa çıkarıp, rezidansta yaşamaya başlayan Ciğerci'nin, 3+1 yeni evinin aylık kirasının 80 bin TL, aidatının ise 10 bin TL olduğu iddia edildi.

Rezidansa taşındığını söyleyen Selin Ciğerci bu lokasyonun kendisi için çok iyi olduğu fikrinde. Hem alışveriş için hem de arkadaşlarıyla görüşmek için tercih ettiği bu lokasyonda ünlü komşuları da var.

İddiaya göre 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin yeni komşuları arasında çok sevdiği Gülşen de bulunuyor.

SEVGİLİSİ MODEL Mİ?

Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz günlerde bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıklamıştı.



