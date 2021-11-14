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  4. Aylık kirası 80 bin TL olan Selin Ciğerci'nin komşusu ünlü çıktı

Aylık kirası 80 bin TL olan Selin Ciğerci'nin komşusu ünlü çıktı

14.11.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin Zorlu'daki yeni evi gündem oldu. Aylık kirasının 80 bin TL olmasıyla gündeme gelen Ciğerci'nin komşuları arasında ise Gülşen bulunuyor.

Aylık kirası 80 bin TL olan Selin Ciğerci'nin komşusu ünlü çıktı

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra villasını satılığa çıkaran Selin Ciğerci'nin kirası olay olmuştu. Beykoz’daki villasını 57 milyon TL'ye satılığa çıkarıp, rezidansta yaşamaya başlayan Ciğerci'nin, 3+1 yeni evinin aylık kirasının 80 bin TL, aidatının ise 10 bin TL olduğu iddia edildi.

Rezidansa taşındığını söyleyen Selin Ciğerci bu lokasyonun kendisi için çok iyi olduğu fikrinde. Hem alışveriş için hem de arkadaşlarıyla görüşmek için tercih ettiği bu lokasyonda ünlü komşuları da var.

Selin Ciğerci villasını satıyor! Yeni evinin kirası 80 bin TLSelin Ciğerci villasını satıyor! Yeni evinin kirası 80 bin TL

İddiaya göre 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin yeni komşuları arasında çok sevdiği Gülşen de bulunuyor.

SEVGİLİSİ MODEL Mİ?

Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz günlerde bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
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