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    4. Aynı anda üç kadınla evli! Çok eşli evliliğinin sırlarını açıkladı... "Kıskançlığı uzak tutmanın özel bir yolu var"

    Aynı anda üç kadınla evli! Çok eşli evliliğinin sırlarını açıkladı... "Kıskançlığı uzak tutmanın özel bir yolu var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 15:16
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    Jerome Gunn isimli bir sosyal medya fenomeni çok eşli ilişkisini paylaştıktan sonra popüler olmayı başardı. Aynı anda üç kadınla evli olan Gunn bu kez kıskançlık söz konusu olduğunda başa çıkmak için özel bir yönteme sahip olduğunu itiraf ederek dikkatleri üzerine bir kez daha çekti.

    34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jerome Gunn, üç eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama bölgesinde yaşayan Gunn ve ailesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gunn çok eşli evliliğine dair itirafıyla yine çok konuşuldu.

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    Şu anda 25 yaşında olan ilk eşi Jazz ile 2016 yılında tanışan Gunn, evlendikten sonra çok eşli olmaya karar verdi ve 1 yılın ardından 22 yaşındaki Dea'Ja ile Facebook'ta tanışıp ilişki yaşamaya başladı. Jazz ve Dea'Ja'nın yardımıyla 1 yıl sonra 23 yaşındaki Jasmine ile tanıştığını ifade eden Gunn, aynı anda birden fazla kişiyle çıkmanın zor olabileceğini kabul etmesine rağmen taktiklerini paylaşmayı ihmal etmedi.

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    Her zaman hepsinin aynı fikirde olmadığını dile getiren Gunn, "Her şey güneş ışığı ve gökkuşağı değildir. Aynı fikirde olmadığımız zamanlar oluyor. Farklılıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı bir 'enerji çemberi' oluşturarak çözeriz. Enerji çemberi, bir araya gelip duygularımızı tartıştığımız ve sorunlarımızı çözdüğümüz bir çember oluşturduğumuz yerdir" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya çok eşlilik
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