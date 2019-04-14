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Aynı iş yerini ikinci kez soymaya çalışınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Osmaniye'de televizyon çaldığı iş yerinden bir gün sonra yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de televizyon çaldığı beyaz eşya dükkanından bir gün sonra yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki iş yerinden televizyon çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının K.U. (25) olduğunu belirledi.

Zanlı, bir gün sonra aynı iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Osmaniye

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