Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Kaçırıp 4 gün boyunca evinde rehin tuttu... Cinsel saldırıya uğradı

MYNET|DIŞ HABERLER Taylandlı ismi açıklanmayan bir kadın ayrılığı hazmedemeyen eski sevgilisinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve ailesinin evine dahi gitmekten korktuğunu söyleyerek polise şikayetçi olmuştu. 2 yıllık ilişkilerini bitirdikten sonra kurban bir süre yurt dışında çalışmaya gitti.

KONUŞMAK İÇİN İKNA ETTİ

Eski erkek arkadaşının geçmişteki sorunlarını çözmek istediğini söyleyerek kendisini kandırarak kendisiyle görüşmeye ikna ettiğini açıklayan kurban, onunla birlikte Bangkok'taki bir binanın üçüncü katındaki dairesine gitti. Cep telefonunu ve pasaportunu alan saldırgan genç kadını dairede kilitledi ve 4 gün boyunca rehin tuttu.

ANNESİ DE BİLİYORMUŞ

4 gün boyunca eski sevgilisinin evinde adeta esir hayatı yaşayan kurban, adamın ona defalarca tecavüz ettiğini, saçını kestiğini ve defalarca onu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Eski erkek arkadaşının annesinin durumdan haberdar olduğunu ancak yardım etmeye cesaret edemediğini söyleyen kurban, binadaki diğer sakinlerin yardımıyla kaçmayı başardı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken saldırganın her yerde arandığı ifade edildi.