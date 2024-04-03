Ayşe Hatun Önal 'Kocam' notuyla paylaşıp sildi! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında "Metressin" diye bağırarak ifşa etti... O isim ünlü oyuncunun kocası çıktı

‘Kalbe Ben’, ‘Çak Bir Selam’, ‘Güm Güm’, ‘Olay’, ‘Efsane’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Önal, 'Kocam benim' diyerek erkek arkadaşı ile bir karesini paylaştı.

Ayşe Hatun Önal'ın daha sonra sildiği bu paylaşım sosyal medyayı sallarken Söylemezsem Olmaz sunucusu ünlü spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında Önal'ı ifşa etti.

ÜNLÜ OYUNCUNUN KOCASI ÇIKTI

Hande Sarıoğlu, 'Ayşe Hatun Önal'ın paylaşıp sildiği beyefendi Mehmet Ali Çebi. 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar'la evlenen Mehmet Ali Çebi hala ünlü isimle evli.' dedi.

'SENİN KOCAN DEĞİL...'

Sözlerine sinirlenerek devam eden Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'a seslenerek 'O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin pardon da' diyerek tepki gösterdi.

'EVLENMEDEN ÖNCE...'

Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'la Mehmet Ali Çebi'nin, Selin Demiratar'la evlenmeden önce bir sevgillik hikayeleri olduğunu iddia etti.







