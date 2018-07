Aytaç Kara: Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum

Süper Lig’in çok zorlu bir lig olduğunu ifade eden Kara, “Yurt dışından gelen yabancı oyuncular bile ayak uyduramayıp tekrar geri dönebiliyorlar. Ligimizin kalitesi oldukça arttı. Bütün takımlar birbirlerini yenebiliyor ve bu da takımların güçlendiğine işaret. Bursaspor son iki sezondur gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdi ama Bursaspor camiasının büyüklüğü hiçbir zaman gitmedi. Bu forma için savaşmak bütün arkadaşlarımızın içten hedefi. Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum. Şu an bütün herkes müthiş bir özveriyle çalışıyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızda olacaktır. Onlar da bu kulübün, camianın büyüklüğünü görecektir ve ona göre çalışırlarsa gerçekten bu sene sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü saha içinde küçük takım, büyük takım yoktur, daha çok mücadele eden ve etmeyen takım vardır” dedi.

“Takım için çok önemli bir destek kaynağılar”

Bursaspor taraftarının itici bir güç olduğunu dile getiren Aytaç Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün içtenliğimle şunu söylemek istiyorum; Bursaspor taraftarları kendilerinin ne kadar farklı taraftar grubu olduğunu biliyorlardır. Takım için çok önemli bir destek kaynağı. Trabzonspor ile ilk açılış maçına gelmiştik, 10. dakikada 2-0 öne geçmiştik, daha sonra onların desteği ile Bursaspor 4-2 maçı kazandı. Ben bunu her zaman örneklendiririm. Saha içerisinde biz futbolcular için gerçekten ekstra bir güç kaynağıdır. Bunu her maçta bize yansıtıyorlar. İnşallah bu sezon da arkamızda oldukları sürece onlara layık olmaya çalışacağız. Her zaman onları yanımızda görmek isteriz.”