SPOR

Aytaç Kara: Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum

BURSASPOR HABERLERİ  | 18.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Bursaspor’un yeni transferleri Aytaç Kara, bu camiada büyük başarılar yakalayacağını düşündüğünü belirterek, “Tekrar milli formayı üstüme giyeceğimi düşünüyorum” dedi.

Aytaç Kara: Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda, yeni transferlerden Aytaç Kara kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takıma kısa sürede uyum sağladığını ifade eden Kara, “Burada hep birlikte sezona hazırlanıyoruz. Süper Lig’e erken yaşta geldim. 7-8 senelik Süper Lig tecrübem var. Samet hoca ile daha önce tanışmadım ama onun tecrübeleri, futbol bilgisi, hocalığı da belli. Beni buraya istemesi beni çok mutlu etti. Zaten Bursaspor gibi bir camiada oynamak çoğu futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Yakınlarım Bursaspor'u, atmosferini, taraftarını ne kadar sevdiğimi bilirler. İnşallah arkadaşlarımla beraber kampı iyi bitirip lige iyi başlamak istiyoruz” dedi.

“Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum”

Bursaspor’a kariyeri için geldiğini dile getiren Aytaç, “Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum. Tekrar milli formayı üstüme giyeceğimi düşünüyorum. Bu hayallerimin hepsini teker teker gerçekleştireceğim ve inşallah hem kendim hem takımım için yararlı ve katkılı bir sezon olur. Burada bir aile ortamı var. Aileme çok değer veririm, önem veririm. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmazlar, Bursa’da ki maçlarımın hepsinde yanımda olacaklar. Arkadaşlık ortamını iyi kurduğun sürece takım içinde bir sıkıntı çıkmaz” diye konuştu.

“Ligimizin kalitesi oldukça arttı”

Süper Lig’in çok zorlu bir lig olduğunu ifade eden Kara, “Yurt dışından gelen yabancı oyuncular bile ayak uyduramayıp tekrar geri dönebiliyorlar. Ligimizin kalitesi oldukça arttı. Bütün takımlar birbirlerini yenebiliyor ve bu da takımların güçlendiğine işaret. Bursaspor son iki sezondur gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdi ama Bursaspor camiasının büyüklüğü hiçbir zaman gitmedi. Bu forma için savaşmak bütün arkadaşlarımızın içten hedefi. Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum. Şu an bütün herkes müthiş bir özveriyle çalışıyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızda olacaktır. Onlar da bu kulübün, camianın büyüklüğünü görecektir ve ona göre çalışırlarsa gerçekten bu sene sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü saha içinde küçük takım, büyük takım yoktur, daha çok mücadele eden ve etmeyen takım vardır” dedi.

“İnşallah duran topları kullanırım”

Samet Aybaba’nın kendisine vereceği görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Hocamız, ‘Aytaç defansif oynayacaksın, buradan çıkmayacaksın’ dediği zaman o görevimi en iyi şekilde oynamaya çalışacağım. İnşallah bu sene de Bursaspor için başarılar elde etmek için duran topları kullanırım. Hocamız eğer derse ‘duran topları sen kullanacaksın’ takımım için kullanırım” şeklinde konuştu.

“Takım için çok önemli bir destek kaynağılar”

Bursaspor taraftarının itici bir güç olduğunu dile getiren Aytaç Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün içtenliğimle şunu söylemek istiyorum; Bursaspor taraftarları kendilerinin ne kadar farklı taraftar grubu olduğunu biliyorlardır. Takım için çok önemli bir destek kaynağı. Trabzonspor ile ilk açılış maçına gelmiştik, 10. dakikada 2-0 öne geçmiştik, daha sonra onların desteği ile Bursaspor 4-2 maçı kazandı. Ben bunu her zaman örneklendiririm. Saha içerisinde biz futbolcular için gerçekten ekstra bir güç kaynağıdır. Bunu her maçta bize yansıtıyorlar. İnşallah bu sezon da arkamızda oldukları sürece onlara layık olmaya çalışacağız. Her zaman onları yanımızda görmek isteriz.”

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Bursasporlu isim Jires Kembo, Mbappe’nin yanından ayrılmıyorBursasporlu isim Jires Kembo, Mbappe’nin yanından ayrılmıyor
Bursaspor Sercan Yıldırım'la yollarını ayırıyor!Bursaspor Sercan Yıldırım'la yollarını ayırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor aytaç kara

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular

Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular

West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı

West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytaç Kara: Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum

Aytaç Kara: Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum

Bursasporlu isim Jires Kembo, Mbappe’nin yanından ayrılmıyor

Bursasporlu isim Jires Kembo, Mbappe’nin yanından ayrılmıyor

Bursaspor Sercan Yıldırım'la yollarını ayırıyor!

Bursaspor Sercan Yıldırım'la yollarını ayırıyor!

Bursaspor Serdar Kurtuluş'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor Serdar Kurtuluş'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Bursaspor Ganso için görüşmelere başladı

Bursaspor Ganso için görüşmelere başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.