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Aziz dizisi 6. yeni bölümden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Aziz ve Adem'in Dilruba kavgası!

10.12.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 6. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz ve Adem'in karşı karşıya geldiği sahnede gerilim dolu anlar yaşanıyor. Aziz'in "Bana bir tane başarını göster" demesi üzerine Adem, Dilruba'yla evleneceğini ve ona gerçekten aşık olan kişinin kendisini olduğunu söylüyor. Adem'in söyledikleri karşısında Aziz'in sessiz kalması ise dikkat çekiyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 10 Aralık Cuma akşamı 6. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Hikayesi 1930'ların Hatay'ın geçen Aziz'in yeni bölümünde, çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Aziz (1)(13)

AZİZ'İN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan Aziz, hayati bir karar vermek zorunda kalır.

Aziz (5)(8)

Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken, Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar.

Aziz (4)(10)

Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir.

Aziz (8)(5)

Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?

Aziz (2)(13)
Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Damla Sönmez
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