Aziz dizisine damga vuran Atatürk sahnesi

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 19 Kasım Cuma akşamı 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 3. Bölümünde; Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte... Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki, Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir? Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananlar] gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur. Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır...

Aziz dizisi 3. bölüm, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüldüğü anlarla sosyal medyaya da damga vurdu.

İşte, Aziz dizisindeki Atatürk sahnesiyle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları...



