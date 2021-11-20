MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aziz dizisine damga vuran Atatürk sahnesi

Aziz dizisine damga vuran Atatürk sahnesi

20.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı dizisi Aziz, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'lü sahneler damga vurdu.

Aziz dizisine damga vuran Atatürk sahnesi

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 19 Kasım Cuma akşamı 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 3. Bölümünde; Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte... Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki, Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir? Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananlar] gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur. Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır...

Aziz dizisi 3. bölüm, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüldüğü anlarla sosyal medyaya da damga vurdu.

İşte, Aziz dizisindeki Atatürk sahnesiyle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları...

01

2

3

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Paylaşım rekorları kıran görüntülerPaylaşım rekorları kıran görüntüler
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atama Kararları Resmî Gazete'de

Atama Kararları Resmî Gazete'de

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.