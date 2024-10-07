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B ile başlayan eşya B harfi ile başlayan eşya isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 18:01
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Dünya dilleri arasında en zengin olduğu kabul edilmiş olan dillerden biri de Türkçe dilidir. Türkçe dilinin zenginliği çeşitli durumlara dayanmaktadır. Birleşik kelimeler, yabancı kökenli olan kelimeler, eş anlamlı kelimelerin fazlalığı gibi durumların her biri Türkçe kelime dağarcığını geliştirmiştir.

B ile başlayan eşya B harfi ile başlayan eşya isimleri

Latin alfabesi Türk alfabesinin yazılmasında kullanılan temel alfabedir. Bugün de kullanılan alfabe 1 Kasım 1928 tarihinde yayınlanan bir kanun ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Belirtilen kanun ile Arap alfabesi tamamen bırakılmış ve Latin temelli Türk alfabesine geçilmiştir.

Türk alfabesinde 29 harf vardır ve bu harfler kendi aralarında sınıflara ayrılmıştır. Sesli (ünlü) ve sessiz (ünsüz) olmak üzere iki farklı kategoride sınıflandırılan harfler de kendi aralarında ayrılır. Sessiz olan harfler yumuşak sessizler ve sert sessizler olmak üzere alt kategorilere de ayrılmıştır.

B ile başlayan eşya isimleri nelerdir?

29 harften biri olan ve sesli harfler arasında yer alan B harfi alfabenin ikinci harfidir. Bu harf ile çeşitli kelimeler oluşturabilmek mümkündür. Bazı kelime oyunlarında sorulabilecek B ile başlayan eşya isimlerinden bazıları şunlardır:

  • Bagaj
  • Bağlama
  • Bavul
  • Balta
  • Balata
  • Bahçe makası
  • Balyoz
  • Bank
  • Bandana
  • Banyo dolabı
  • Barut
  • Barometre
  • Basınçölçer
  • Bandaj
  • Basketbol topu
  • Battaniye
  • Bayrak
  • Bez
  • Bebek bezi
  • Bere
  • Beslenme çantası
  • Beşik
  • Bıçkı
  • Biblo
  • Biberon
  • Biçerdöver
  • Bilardo topu
  • Bilardo masası
  • Bileklik
  • Bilgisayar
  • Bilet
  • Bilezik
  • Bilye
  • Bigudi
  • Bikini
  • Bluz
  • Blender
  • Bobin
  • Boncuk
  • Bordür
  • Boru
  • Borazan
  • Bornoz
  • Boya
  • Boy aynası
  • Bovling topu
  • Boyunluk
  • Böcek ilacı
  • Bozuk para
  • Branda
  • Bulaşıklık
  • Buzdolabı
  • Buzluk
  • Buz pateni
  • Büstiyer
  • Büyüteç
  • Basgitar
  • Bulaşık süngeri
  • Bant
  • Bot
  • Bebek arabası

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