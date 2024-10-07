B ile başlayan bitkiler B harfi ile başlayan bitki isimleri

Dünyanın en zengin dillerinden biri olarak kabul gören Türkçe dilinin alfabesi 1 Kasım 1928 tarihinde yayınlanan bir kanun doğrultusunda kabul edilmiştir. Alfabe ya da diğer adı ile Abece, Latin harfleri kökenlidir. Daha önce kullanılan Arap alfabesi çıkartılan kanun ile terk edilmiş ve yerine bugün de kullanılan alfabe kullanılmaya başlanmıştır.

Türk alfabesinde yer alan 29 harf içinde çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalara göre harfler, sessiz ve sesli ya da diğer adı ile ünsüz ve ünlü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 8 harf ünlü, geri kalan 21 harf ise ünsüzdür. Sesli ya da ünlü olarak adlandırılan harfler şunlardır: a, e, i, ı, o, ö, u, ü.

B ile başlayan bitkiler nelerdir?

29 harften oluşan alfabenin ikinci harfi B harfidir. Bu harf ile başlayan birçok kelime vardır. Diğer harfler ile birlikte oluşturulan kelimeler cins isim ya da özel isim olabilir. Bazı oyunlarda da çıkan B harfi ile başlayan bitkilerden bazıları ise şunlardır: