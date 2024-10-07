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B ile başlayan bitkiler B harfi ile başlayan bitki isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 17:49
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Türkçe dilinde bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilmektedir. Ayrıca farklı kelimeler bir araya gelerek yepyeni anlamları olan birleşik türde kelimeler üretebilirler. Bunlar dışında yabancı kökenli kelimeler gibi durumlar da Türk dilinin kelime hazinesini genişletmiştir. Bu nedenle Türkçe en zengin diller arasında kabul edilir. Peki B ile başlayan bitkiler neler? B harfi ile başlayan bitki isimleri nelerdir?

B ile başlayan bitkiler B harfi ile başlayan bitki isimleri

Dünyanın en zengin dillerinden biri olarak kabul gören Türkçe dilinin alfabesi 1 Kasım 1928 tarihinde yayınlanan bir kanun doğrultusunda kabul edilmiştir. Alfabe ya da diğer adı ile Abece, Latin harfleri kökenlidir. Daha önce kullanılan Arap alfabesi çıkartılan kanun ile terk edilmiş ve yerine bugün de kullanılan alfabe kullanılmaya başlanmıştır.

Türk alfabesinde yer alan 29 harf içinde çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalara göre harfler, sessiz ve sesli ya da diğer adı ile ünsüz ve ünlü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 8 harf ünlü, geri kalan 21 harf ise ünsüzdür. Sesli ya da ünlü olarak adlandırılan harfler şunlardır: a, e, i, ı, o, ö, u, ü.

B ile başlayan bitkiler nelerdir?

29 harften oluşan alfabenin ikinci harfi B harfidir. Bu harf ile başlayan birçok kelime vardır. Diğer harfler ile birlikte oluşturulan kelimeler cins isim ya da özel isim olabilir. Bazı oyunlarda da çıkan B harfi ile başlayan bitkilerden bazıları ise şunlardır:

  • Biber
  • Bakla
  • Buğday
  • Böğürtlen
  • Babako
  • Babutsa meyvesi
  • Boynuzlu Kavun
  • Bilimbi
  • Beyaz Çilek
  • Bergamot
  • Bülbül Otu
  • Beyaz Turp
  • Bit Otu
  • Beyaz Jüt
  • Bal Kabağı
  • Boyacı Katırtırnağı
  • Bahçe Alıcı
  • Bayır Turpu
  • Ballıbaba
  • Bambu
  • Biberiye
  • Bahçe Kekiği
  • Badem
  • Beyaz Adaçayı
  • Beyaz Lahana
  • Barbunya
  • Bezelye
  • Börülce
  • Brüksel Lahanası
  • Boynuz Otları
  • Berberis
  • Bakam
  • Baldıran
  • Baobab
  • Begonvil
  • Büyük Ebegümeci
  • Banotu
  • Beyaz Ay Papatyası
  • Boru Çiçeği
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Anahtar Kelimeler:
bitki isim
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