B ile başlayan hayvanlar B harfi ile başlayan hayvan isimleri

Türk alfabesi ya da diğer adı ile Türk abecesi Latin alfabesi kökenlidir. Daha önce kullanılan Arap alfabesi 1 Kasım 1928 tarihli kanun ile terk edilmiş ve bugün de kullanılan Türk alfabesine geçilmiştir. Alfabe 29 harften oluşur ve 29 harf arasında çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır.

Bu sınıflandırmalara göre harfler ünlü ya da sesli ve ünsüz ya da sessiz olmak üzere iki farklı ana kategoriye ayrılmıştır. Sessiz harfler de kendi aralarında sert sessizler ve yumuşak sessizler olmak üzere alt gruplara bölünmüştür. Alfabemizde 8 adet sesli fark 21 adet de sessiz harf bulunur.

Sesli harfler şunlardır:

a, e, i, ı, o, ö, u, ü.

Diğer harfler ise sessiz harflerdir. Sesli olan harfler tek başlarına hece olabilirlerken sessiz harflerin söylenmesinde e ünlü harfi kullanılmak durumundadır. Ayrıca sesli harfler tek başlarına sessiz harfler ise e ünlüsü ile birlikte söylenir.

B harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir?

29 harften oluşan Türk alfabesinin ikinci harfi olan ve aynı zamanda alfabedeki yumuşak sessiz harflerden biri olan B harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Bu kelimelerin bazıları özel isim bazıları cins isim olabilir. Ayrıca çeşitli nesneler ve canlılar da B harfi ile başlar. Örnek bazı hayvan isimleri şunlardır: