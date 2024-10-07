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B ile başlayan futbolcular B harfi ile başlayan futbolcu isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 18:23
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Bir kelime Türkçe dilinde birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu nedenle de eş anlamlı kelimeler açısından en zengin dillerden biri Türkçe dilidir. Türkçe dilinin zengin kelime dağarcığının başka nedenleri de vardır. Türk alfabesi kullanılarak oluşturulan kelimelerin bazıları yabancı kökenlidir. Kelime dağarcığına neden olan durumlardan biri de budur.

B ile başlayan futbolcular B harfi ile başlayan futbolcu isimleri

1928 yılından bu yana kullanılan Türk alfabesi Latin kökenli bir alfabedir. Abece adı ile de bilinen Türk alfabesi 29 harften oluşur. Bu harfler de kendi aralarında çeşitli özeliklere göre sınıflandırılmıştır. Sesli harfler ya da ünlü harfler olarak adlandırılan 8 adet harf bulunur: Bu harfler şunlardır:

  • a, e, i, ı, o, ö, u, ü

Geri kalan harfler ise sessiz ya da ünsüz olarak isimlendirilmiştir.

Sesli harfler kendi başlarına hece olarak kullanılabilir ve direkt olarak ses telleri aracılığı ile söylenebilirler. Ancak sessiz harfler yanına e seslisi gelmeden telaffuz edilemez. Ayrıca sessiz harfler de kendi aralarında yumuşak ve sert olmak üzere iki ayrı gruba ayrılmıştır.

B harfi ile başlayan futbolcu isimleri nelerdir?

29 harften oluşan Türk alfabesinin ikinci harfi B harfidir. Bu harf aynı zamanda sessiz ya da ünsüz olarak tanımlanmış olan harflerden biridir. Söylerken e ünlü harfi ile birlikte söylenir. Ayrıca B harfi yumuşak sessiz harflerden biridir. Bu harf ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları şunlardır:

  • Bukayo Saka
  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva
  • Benjamin Pavard
  • Bruno Guimaraes
  • Barış Alper Yılmaz
  • Bright Osayi-Samuel
  • Batista Mendy
  • Borna Barisic
  • Ben Chilwell
  • Bryan Gil
  • Brahim Díaz
  • Bakhtiyor Zaynutdinov
  • Berkay Özcan
  • Burak Kapacak
  • Bartuğ Elmaz
  • Berat Özdemir
  • Bünyamin Balcı
  • Batuhan Ahmet Şen
  • Berkan Kutlu
  • Burak Öksüz
  • Berke Özer
  • Bertuğ Yıldırım
  • Berat Yılmaz
  • Berk Kızıldemir
  • Berkay İşcan
  • Boran Eligüzel
  • Bahadır Öztürk
  • Breyton Dylan Fougeu
  • Burhan Ersoy
  • Bünyamin Balat
  • Bülent Uzun

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Futbolcu isim
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