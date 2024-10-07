B ile başlayan futbolcular B harfi ile başlayan futbolcu isimleri

1928 yılından bu yana kullanılan Türk alfabesi Latin kökenli bir alfabedir. Abece adı ile de bilinen Türk alfabesi 29 harften oluşur. Bu harfler de kendi aralarında çeşitli özeliklere göre sınıflandırılmıştır. Sesli harfler ya da ünlü harfler olarak adlandırılan 8 adet harf bulunur: Bu harfler şunlardır:

a, e, i, ı, o, ö, u, ü

Geri kalan harfler ise sessiz ya da ünsüz olarak isimlendirilmiştir.

Sesli harfler kendi başlarına hece olarak kullanılabilir ve direkt olarak ses telleri aracılığı ile söylenebilirler. Ancak sessiz harfler yanına e seslisi gelmeden telaffuz edilemez. Ayrıca sessiz harfler de kendi aralarında yumuşak ve sert olmak üzere iki ayrı gruba ayrılmıştır.

B harfi ile başlayan futbolcu isimleri nelerdir?

29 harften oluşan Türk alfabesinin ikinci harfi B harfidir. Bu harf aynı zamanda sessiz ya da ünsüz olarak tanımlanmış olan harflerden biridir. Söylerken e ünlü harfi ile birlikte söylenir. Ayrıca B harfi yumuşak sessiz harflerden biridir. Bu harf ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları şunlardır: