Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimler ve ne zaman başlayacak?

Ay yapım tarafından yapılan Baba dizisinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor. Senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dizi aksiyon, dram türünde olacak. Show TV’de yayınlanacak olan dizisinin konusu merak edilmeye başlandı.
Başarılı isimlerin yer alacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Dizide, ayrıca birbirinden kopan ailenin bir uçak kazasının ardından değişen hayatları anlatılacak.
Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alacak. Deniz Hamzaoğlu dizide Tolga Sarıtaş'ın büyük ağabeyi olan Yaşar'ı canlandıracak.
İşte dizide yer alacak diğer oyuncular ve karakterler:
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil
Özge Özacar - Cansu
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Hakan Kurtaş - İlhan
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika
Tolga Sala -
Ahmet Şenkaya -
Nihan Okutucu -
Cem Uslu -
Ay Yapım imzalı dizi çok yakında başlayacak. İlk bölüm tarihi henüz belli olmayan dizinin yayın tarihi netleştiğinde sayfamızda yer vereceğiz.
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