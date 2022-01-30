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Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimler ve ne zaman başlayacak?

30.01.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında başlayacak olan Baba dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Baba dizisinin oyuncuları ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimler ve ne zaman başlayacak? İşte dizinin konusu...

Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimler ve ne zaman başlayacak?

Ay yapım tarafından yapılan Baba dizisinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor. Senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dizi aksiyon, dram türünde olacak. Show TV’de yayınlanacak olan dizisinin konusu merak edilmeye başlandı.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı isimlerin yer alacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Dizide, ayrıca birbirinden kopan ailenin bir uçak kazasının ardından değişen hayatları anlatılacak.

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alacak. Deniz Hamzaoğlu dizide Tolga Sarıtaş'ın büyük ağabeyi olan Yaşar'ı canlandıracak.

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İşte dizide yer alacak diğer oyuncular ve karakterler:

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil

Özge Özacar - Cansu

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Hakan Kurtaş - İlhan

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika

Tolga Sala -

Ahmet Şenkaya -

Nihan Okutucu -

Cem Uslu -

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ay Yapım imzalı dizi çok yakında başlayacak. İlk bölüm tarihi henüz belli olmayan dizinin yayın tarihi netleştiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş Zeynep Tuğçe Bayat
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2ay sonra butun kadro degisir

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