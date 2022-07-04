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Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

30.06.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salı akşamlarını renklendiren Baba dizisi, ilginç konusu ve usta oyuncularıyla sevenlerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizi, sadece konusuyla değil oyuncularının başarılı kombinleriyle de konuşuluyor. Son olarak Cansu karakteri Özge Özacar'ın başarıyla taşıdığı blazer ceket, herkesin beğenisini kazandı. Siz de Cansu'nun blazer ceketini beğendiyseniz alternatifi olabilecek modeller için yazımızı okumaya davetlisiniz!

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

Düğün, davet, tören gibi etkinliklerde kadınların en önemli telaşı, yapacakları kombinleri olur. Bu nedenle her ana uygun, kurtarıcı dediğimiz parçalara dolabınızda yer vermeniz önemli. Blazer ceketler de bu parçalardan biri. İster spor ister klasik şekilde kombinlenebilen blazerlar, kendi başlarına star olurlar. Siz de Baba dizisinin güzel karakteri Cansu'nun şık blazerını beğendiyseniz ve tek bir parça ile göz alıcı kombilere imza atmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Gelin, Cansu'nun giydiği modele alternatif olabilecek ürünleri beraber keşfedelim.

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1. Butikburuc Yanı Special Taş Tasarım Ceket Elbise ile tarzınızı yansıtın

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

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Hangi kadın parıldamayı sevmez ki değil mi? Butikburuc Yanı Special Taş Tasarım Ceket Elbise, benzerlerinin aksine sadece bir ceket görevi görmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda tek başına elbise olarak da kullanılabiliyor. Eteğinin yan tarafında yer alan sallantılı taş detayı, modelin göz kamaştırıcı tarzını tamamlıyor. Siz de Cansu'nun uzun blazer ceketine alternatif arıyorsanız fonksiyonel kullanımıyla öne çıkan şahane ürüne şans verebilirsiniz. Modeli kış aylarında uzun çizme, bahar aylarında stiletto ile tamamlayarak bulunduğunuz her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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2. Özel tasarımları sevenlere UCAS ATELİER Blazer Kapüşonlu ile geldik

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

Özel tasarımları seviyorsanız sıradaki ürün tam size göre! Sade bir kombini bile bir üst seviyeye çıkaran UCAS ATELİER Blazer Kapüşonlu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Modeli ister jean ister klasik pantolonla kombinleyerek her ortama ayak uydurabilirsiniz. Siyah ve beyazın eşsiz uyumu baz alınarak tasarlanan ceket, kapüşon detayı ile spor ve şık bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Vatka detayları ise gündemi yakalıyor. Derin V dekolteli gömlek yakası ve düğmeleri ile klasik bir çizgi de sunan model, uzun boyuyla oldukça zarif.

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3. "Spor şıklıktan yanayım." diyorsanız Defacto Kuşaklı Relax Fit Çizgili Kısa Kollu Blazer Ceket tam size göre!

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

İster toplantı ister arkadaşlarınızla kahve içmeye giderken tercih edebileceğiniz Defacto Kuşaklı Relax Fit Çizgili Kısa Kollu Blazer Ceket, göz kamaştırıyor. Cansu'nun çizgili balzerını seven ancak yaz aylarında kısa kollu modelleri tercih edenler için oldukça uygun model, kuşağı ile sportif bir görünüm yakalıyor. Kapaklı cep ve düğme detayları ile de klasik stile göz kırpıyor. Modeli elbise ve etekle giyerek ofis ortamında, jean ya da şort ile kombinleyerek günlük giyimde kullanabilirsiniz. Kendi gibi sizi de star yapacak parçayı kaçırmayın deriz.

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4. Sade ve zarif parçaları sevenlere DeFacto Relax Fit Uzun Kollu Blazer Ceket

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

Çok renkli ve hareketli ürünler tercihiniz değilse sıradaki ürünü beğenebilirsiniz. DeFacto Relax Fit Uzun Kollu Blazer Ceket'in rengi ve sadeliği ile giydiğiniz anda kombininize katacağı havaya hayran kalacaksınız. Model, kaliteli kumaşıyla gün boyu konforlu bir his vadediyor. Makinede yıkanarak kolayca temizleniyor. Klasik gömlek yakası, düğme ve kapaklı cep detaylarıyla zarif bir duruş sergiliyor. Uzun boyu sayesinde birçok kombinde kullanılabiliyor. Özellikle deri parçalar ile oldukça uyum sağlayan ceketi dilerseniz ofis ortamında dilerseniz sokak stilinizi hareketlendirmek için tercih edebilirsiniz.

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5. New Mission Maskülen Oversize Blazer Ceket ile mor şıklığı

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

Birbirinden canlı renkler, yaz aylarına damga vuracak gibi görünüyor. Hâl böyle olunca New Mission Maskülen Oversize Blazer Ceket de modayı 12'den vurmuş oluyor. Oversize kalıbı ve harika rengi ile göz kamaştıran parça, Cansu'nun stiline sade ve canlı renkli alternatif arayanlar için harika bir seçenek! Birçok eşyanızı rahatlıkla taşımanızı sağlayan cepleri, modelin tasarımına ayrı bir hava katıyor. Geniş gömlek yakası ile oversize kalıbı, spor görünüm ve şıklığı bir arada sunuyor. Crop bir basic tişörtle tamamlayabileceğiniz ceket sayesinde saniyeler içinde kombininiz hazır! Yaza damga vuracak parça sizi bekliyor, acele edin!

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6. Unichic Urbam Siyah Beyaz Kareli Kruvaze Ceket, dört mevsim sizinle

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

Cansu'nun ince dikey çizgili blazerına alternatif olabilecek Unichic Urbam Siyah Beyaz Kareli Kruvaze Ceket, kalın yatay ve dikey çizgilerle oldukça zarif. Tek düğme ile kapanan model, uzun boyuyla hem elbise ve eteklerle hem pantolon ya da şortlarla rahatlıkla kombinlenebiliyor. Gold renkli düğme ve kapaklı cep detayları, modele klasik bir hava katıyor. Günlük ve resmi giyime uyarlayabileceğiniz kurtarıcı ceket, kaliteli kumaşıyla 4 mevsim rahatlıkla kullanılabiliyor. Geniş beden skalasından size uygun modeli seçerek şık kombinlere imza atmaya ne dersiniz?

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7. ESPRIT 051ee1g310 Blazer ile tüm gözler üstünüzde

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

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Cansu'nun giydiği büyük cepli blazera alternatif olabilecek bir diğer ürün de ESPRIT 051ee1g310 Blazer. Cansu'nun modeli gibi uzun kol ve etek kesimine sahip model, dört adet düğmesi ile klasik bir görünüm vadederken oversize kesimi sportif şıklığı yakalamanıza yardım ediyor. Modeli elbise üzerine giyerek düğün ve nikâhlara katılabilir, etekle tamamlayarak ofis kombininize hareket katabilirsiniz. Dilerseniz jean ve sneaker ile kullanarak sokak stilinize farklı bir yorum katabilirsiniz. Pamuklu hafif kumaşıyla elbise dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday ürüne mutlaka şans verin.

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8. Klasik şıklığın adresi, Mangosteen Ceket

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

Çizgili deseni ve katlamalı kol detayı ile Mangosteen Ceket, tam bir tasarım harikası. Kol ve etek boyu kısa olan model, dikey çizgileriyle daha uzun ve zayıf görünmenize yardım ediyor. Dokuma kumaşı sayesinde gün boyu konfor vadediyor. Kapaklı cepleriyle klasik bir görünüm sunan ceket; ofiste, iş toplantılarında ya da nikâh gibi törenlerde rahatlıkla tercih edilebiliyor. Tek düğme ile kapatarak derin dekolte elde edebileceğiniz modeli dilerseniz önü açık olarak da kullanabilirsiniz. Modeli siyah, ekru, beyaz ya da pudra rengi tonlardaki parçalarla tamamlayabilir, göz alıcı şıklığınızla herkesin dikkatini çekebilirsiniz.

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9. İş kadınları için Ekoll Beyaz Çizgili Blazer Spor Ceket

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

Hafif kumaşıyla gün boyu huzurlu hissettiren Ekoll Beyaz Çizgili Blazer Spor Ceket, yaza damgasını vuracak! Parça hem rengi hem detayları ile şahane bir duruş sergiliyor. Kapaklı cep ve kollarında yer alan minik yırtmaç detaylarıyla öne çıkan model, ince dikey çizgileri sayesinde çok daha uzun ve fit görünmenizi sağlıyor. Dört adet siyah düğme ile hareket kazanan modelin geniş yakası, klasik bir görünüm sunuyor. Model sadece klasik değil, günlük giyimin de vazgeçilmez parçalarından bir olmaya aday. Kombinlerinizi taçlandıracak model için elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

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10. OPUS Jasino Takım Elbise Ceketi ile şıklığınızı zirveye taşıyın

Baba dizisinden Cansu karakterinin giydiği blazer cekete alternatif öneriler

"Her kombine uyum sağlayabilecek renk ve modelde bir şık blazer ceket istiyorum." diyorsanız OPUS Jasino Takım Elbise Ceketi'ne göz atmadan geçmeyin deriz. Tek düğme ile kapanan model, kapaklı cep görünümüyle şık bir duruş sergiliyor. Konforlu kumaşı, gün boyu rahat hissettiriyor. Âdeta kıvrılmış gibi duran kol detayları ise modeli sokak stilinize uyarlamanızı sağlıyor. Uzun boyu ile rahat kullanılan model, birçok renkteki kombine rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Kaliteli materyalleri sayesinde uzun yıllar kombinlerinize eşlik edecek parçayı incelemeden alışverişinizi tamamlamayın!

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