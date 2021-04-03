Baba olmaya hazırlanan İbrahim Büyükak 15 kilo verdi!

Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, baba olmak için gün saymaya başladı.

Önceki gün Etiler’de bir kuaför salonundan çıkarken objektiflere takılan başarılı oyuncu, gazetecilerle kısa bir röportaj gerçekleştirdi. İbrahim Büyükak gazetecilerin “Baba tıraşı mı oldunuz?” sorusuna, “Öyle bir tıraş mı var? İlk defa duyuyorum” diyerek kahkaha attı.

“BİR OLSUN BİZİM OLSUN..”

Magazinburada'nın haberine göre, ikinci kez baba olan Eser Yenenler için “Bebeği Eser’in sarısı. Bir Eser zordu, şimdi üç oldu. Kendi ‘3 Adam’ kadrosunu kurdu” diyen Büyükak, “Sizin çocuk konusunda belli bir sayınız var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bir olsun bizim olsun.”



“15 KİLO VERDİM..”

Zayıflığıyla dikkat çeken İbrahim Büyükak, “6 ayda 15 kilo verdim. Bunun 6-7 kilosunu son 1 ayda vermişimdir. Kilolu İbo’dan sıkıldım artık. Akşam yemeğini bıraktım, sadece 3-4 salatalık yiyorum” dedi.

