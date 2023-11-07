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    4. Baba Vanga'nın 2024 kehanetlerinde neler yok ki... Kötü haberleri tek tek sıraladı: Putin'e suikast, Trump'a gizemli hastalık

    Baba Vanga'nın 2024 kehanetlerinde neler yok ki... Kötü haberleri tek tek sıraladı: Putin'e suikast, Trump'a gizemli hastalık

    07.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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    11 Eylül terör saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Çernobil felaketi ve Brexit gibi önemli dünya olaylarını önceden bildirdiği söylenen Baba Vanga'nın 2024 yılına ilişkin kehanetleri gündem gelmeye devam ediyor. Yeni yıla kısa bir süre kala dünyaca ünlü kahinin 2024 yılına ilişkin öngörüleri de merak konusu oldu. Ancak kahinin 2024 yılı tahminleri bir hayli karamsar tablo çiziyor.

    1996 yılında ölmesine rağmen kör Bulgar mistik Baba Vanga'nın kehanetleri ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen tüm dünyada popülerliğini korumaya devam ediyor. Baba Vanga, küresel olayları gerçekleşmeden çok önce öngördüğüne inanan komplo teorisyenleri arasında artık kült bir figür haline geldi. Eski bir Independent raporuna göre, 1911'de Vangelia Pandeva Dimitrova olarak doğdu ve 12 yaşındayken büyük bir fırtına sırasında gizemli bir şekilde görme yeteneğini kaybetti.

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    Balkanların Nostradamus'u olarak da adlandırılan Baba Vanga'nın, 11 Eylül terör saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Çernobil felaketi ve Brexit gibi önemli dünya olaylarını önceden haber verdiği söyleniyor. Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri de şimdiden sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında girdi.

    LİSTEDE NELER YOK Kİ...

    putin

    Baba Vanga Astrofame'e göre kendisi, gelecek yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir yurttaşı tarafından suikast girişiminde bulunulacağını öngördü. Avrupa'da artan terör saldırıları konusunda uyardı ve "büyük bir ülkenin" gelecek yıl biyolojik silah testleri veya saldırıları yapacağını öne sürdü.

    Baba üçüncü öngörüsünde ise önümüzdeki yıl küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik krizin yaşanacağını kaydetti. Artan borç seviyeleri ve artan jeopolitik gerilimler gibi faktörler bunun nedeni olacaktır. Gelecek yıl korkunç hava olaylarının ve doğal afetlerin yaşanacağını da öngördü.

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    Baba Vanga, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2024'te kendisini sağır edecek ve beyin travmasına neden olacak gizemli bir hastalığa yakalanacağını tahmin etti. Mistik, siber saldırılarda artış olacağını belirtti. Gelişmiş bilgisayar korsanları, elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi önemli altyapıları hedef alarak ulusal güvenlik tehdidi oluşturacak. 2024 yılında Alzheimer ve kanser gibi tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yönelik yeni tedavilerin bulunacağını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Baba Vanga kehanet

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