Babacan ile vatandaş arasında ilginç diyalog: İlk seçimde müsait bir yerde inecekler

Televizyonda gösterilen ve gerçekte olan arasında fark olduğunu söyleyen bir vatandaş ekonomiyle birlikte özgürlüklerinin de bittiğini ifade etti.

Vatandaş, ‘’Televizyonlarda ekonomide büyümede birinci olduk, ikinci olduk diyorlar ama ben hiç büyüme görmedim.’’ ifadelerini kullandı.

Babacan ise "Onlar yalnızca çevrelerinde büyüyenleri görüyorlar" diyerek karşılık verdi. Vatandaş bunun üzerine, ‘’AK Parti geldi biz fakirleştik, bittik, tükendik. Partinin kapısına gitsek tamam diyerek sırtımızı sıvazlayıp gönderiyorlar. Bize bunu mu vaat etti? Konuşmaya korkan bir insan mı vaat etti bize? Ne demokrasi kaldı, ne hukuk var. Hiçbir şey kalmadı bu ülkede. Konuşmaya korkuyoruz. Konuşursak terörist oluyoruz. Bu ülkenin vatandaşı bunu mu hak ediyor. Kurtarın bizi bu AK Parti’den’’ ifadelerini kullandı.

"İLK SEÇİMDE MÜSAİT BİR YERDE İNECEKLER"

Esnafın derdini paylaşan Babacan ise, ‘’Tüm sorunlar hızlıca çözülecek. Onlar zaten kendilerini bitiriyorlar. İlk seçimde de müsait bir yerde inecekler’’ dedi.



