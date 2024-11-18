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Babası ev hapsinde! Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle poz verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 08:33
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Son dönemde sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil, cesur ve iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Babası Mehmet Ali Erbil ev hapsindeyken kızından gelen pozlar takipçilerin ilgisini kazandı.

Babası ev hapsinde! Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle poz verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı olarak tanınan Yasmin Erbil babasını zaman zaman eleştirmesiyle de gündeme geliyor. Son günlerde gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla bırakılan Erbil'in kızı Yasmin Erbil bu konuda ise sessizliğini koruyor.

Son yıllarda kendi tarzıyla öne çıkan Yasmin Erbil babası gündemdeyken iddialı bir pozuyla dikkat çekti.

Güzel fiziği ve iddialı giyim tercihleriyle dikkat çeken Erbil, son olarak kırmızı mini elbisesiyle poz verdi. Kimi takipçileri onun özgüvenini takdir ederken, kimisi de pozlarının dikkat çekici olduğunu belirtti.

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STİLİNİ DE GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımları, genç yaşta kazandığı popülaritenin arkasındaki en büyük etkenlerden biri. Her yeni fotoğrafı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Erbil'in iddialı pozları, sadece cesaretini değil aynı zamanda stilini de gözler önüne seriyor.

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Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımlarında, iddialı pozların yanı sıra şık ve modern kıyafet seçimleri de dikkat çekiyor. Kimi zaman spor şıklığı, kimi zaman ise gece elbiseleriyle dikkat çeken Yasmin, tarzıyla her zaman fark yaratıyor.

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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