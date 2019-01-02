Babası tarafından asit saldırısına uğradı annesi ise öldürüldü! Saldırının nedeni ise tüyler ürpertiyor

Babasının annesini acımasızca öldürmesinden sonra korkunç bir şekilde asit saldırısına maruz kalan 23 yaşındaki Anmol Rodrigous, yaşadıklarından güç alarak ayakta durmaya çalışıyor.

İki aylıkken gözü dönmüş babası tarafından vahşice öldürülmeye çalışılan Anmol şimdilerde fiziksel ve duygusal acılarını yenmekle kalmadı, aynı zamanda onun gibi birçok kadına ilham kaynağı oldu. Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan Anmol, kendisini dünyanın en mutlu kızı ilan eden bir moda tutkunu.

Modellik yapan ve asit saldırısına maruz kalan kadınlar için bir vakıf kuran genç kadın şöyle konuşuyor: ''Bu halde olmamın nedeni dünyaya sadece kız olarak gelmem. Babam tarafından saldırıya uğradığımda iki aylıktım. Ben komşularımız sayesinde hayattayım, çünkü beni seven annem, babamın saldırısından kurtulamadı.

Beş yıl boyunca hastanede, doktorların gözetimi altında tutuldum. Yaralarım bir dereceye kadar iyileştiğinde yetimhaneye yerleştirildim ve burada eğitim aldım. Yanık bir yüzle büyümek korkunçtu. Kimse benden nefret etmese de ilk gördüklerinde korkuyorlar. Ancak birçok arkadaşım var. Artık hayatımı olduğu gibi yaşamayı seviyorum. Bir zamanlar farklı olduğumu hissetmemiştim. Tek gözüm olduğu için ya da buruşuk bir cilde sahip olduğum için kendimi hiç değerli görmemiştim. Ama zamanla kendimi kabul ettim ve bu bana hayata devam etmem için umut ve güven verdi.''