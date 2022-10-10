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Babası yere yığıldı, arkasına bile bakmadı! Yolun ortasındaki dehşete çevredekiler koştu

10.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da meydana gelen bir olay yolun ortasında yaşanan aile dehşetini gözler önüne serdi. Yolda yürürken babasıyla tartışan genç, babasına yumruklar savurup darbetti. Baba aldığı darbeler sonucu yerden kalkamazken oğlu ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Olay sonrası baba hastaneye kaldırılırken oğlunun yakalanması için ise polis çalışma başlattı.

Babası yere yığıldı, arkasına bile bakmadı! Yolun ortasındaki dehşete çevredekiler koştu

Dehşete düşüren olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Aile dehşeti ise yolun tam ortasında yaşandı. Eve doğru giden Barış Ç. ile babası Remzi Ç. henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşamaya başladı. Ardından tartışma büyüdüğü ve Barış Ç. babasına öfkelendi. Sonrasında ise akıllara durgunluk veren olay gerçekleşti.

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ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇARAK UZAKLAŞTI

Barış Ç. bir anda babasına yumruklarla saldırmaya başladı. Baba yumrukların hedefi olurken yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı ve yerden kalkamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araya girdi ve polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

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Yerde kalan babanın oğlu ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yerden kalkamayan babaya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Baba, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polisin olayla alakalı çalışma başlattığı öğrenildi.

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Hastaneye kaldırılan baba Remzi Ç.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi darp baba
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