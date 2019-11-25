Bağdat ile Erbil, 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya vardı

BAĞDAT(AA) - Irak'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Erbil'den bir heyet IKBY'nin 2020 yılı bütçesindeki payını görüşmek üzere başkent Bağdat'ı ziyaret etti. Heyet, Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile diğer yetkililerin de katılımıyla başkentte toplantı düzenledi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Irak Petrol Bakanı Gadban, petrol ve 2020 yılı bütçesi konusunda IKBY ile ön anlaşmaya varıldığını söyledi.

Bütçenin tüm detaylarını görüşme sırasında ele aldıklarını belirten Gadban, şöyle devam etti:

"Şu anda ön anlaşma yapıldı. Nihai anlaşma da yakındır. Anlaşmaya göre, Ocak 2020'den itibaren IKBY'nin çıkardığı günlük 250 bin varil petrol, Irak Devlet Petrol Pazarlama şirketine (Somo) teslim edilerek, Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden Akdeniz'e ihraç edilecek."

Nihai anlaşmaya varmak için gelecek hafta IKBY heyetiyle bir kez daha görüşeceklerini kaydeden Gadban, "Anlaşma onay alınmak üzere Bakanlar Kuruluna gönderildikten sonra parlamentoda görüşülerek, bütçe tasarısına dahil edilecek."