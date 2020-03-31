Bağışıklığı yükseltici beslenme önerileri

Diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur, pandemi olarak kabul edilen Kovid-19 hastalığını önleyen veya tedavi eden herhangi bir besin veya besinselin olmadığını belirterek, "Sağlıklı, güvenilir gıdalar ile yapılacak yeterli ve dengeli beslenme, uyku düzeni ve stres düzeyinin düşük tutulması ile beraber, bağışıklık sistemini güçlendirici etki göstermektedir. Karın doyurmak, can sıkıntısını gidermek, her istediğini yemek-içmek, az yemek, çok yemek değil; imkanlar dahilinde, yeterli protein almak, posa, vitamin, mineral ve antioksidan yönünden zengin, akılcı beslenmek hedeflenmelidir. Bu süreçte olabildiğince besleyici, raf ömrü uzun, dayanıklı gıdalar satın alınmalıdır” diye aktardı.

'GELENEKSEL GIDALARLA BESLENMELİ'

Diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur bu süreçte vatandaşların evde kaldığı günlerde dengeli beslenmesi ile birlikte koruyucu içeriğin bulunduğu yemeklerden uzak durarak geleneksek yemeklerinin daha çok tüketilmesi gerektiği belirtti. Çiğdem Uygur;

"Su eklenerek hazırlanacak, koruyucu içeriği yüksek hazır makarna karışımları ve hazır çorbalar yerine geleneksel beslenme kültürümüzde olan bulgur, mercimek, erişte, tarhana gibi besinler soframızda yer almalıdır. Her gün ve her öğün taze, iyi yıkanmış, çürüksüz, mevsime uygun sebze ve meyveler tüketilmelidir. Kilo kontrolü ve doygunluk sağlamak için özellikle sebzeler ana öğünlerde mutlaka bulunmalı, sağlıklı beslenme tabağımızın yarısı bu besinlerden oluşmalıdır. Etsiz sebze yemeği, söğüş doğranmış sebze, rendelenmiş havuç, dilimlenmiş turp, maydanoz, soğan söğüş, iyi yıkanmış yeşilliklerle renkli beslenmeye gayret edilmelidir. Posa, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin bu besinler bağışıklığımızı güçlü tutmaya yardımcı olmaktadır. Portakal gibi narenciye türü meyvelere, yüksek C vitamini içeriklerinden dolayı ağırlık verilmeli; salatalara, çaya, ıhlamura, suya az miktarda taze limon suyu mutlaka eklenmelidir. Eğer herhangi bir rahatsızlıktan dolayı bu besinleri tüketilemiyorsa, kişiye özel beslenme önerileri için diyetisyenlere ulaşılmalıdır. Kurubaklagillerin besinsel değeri yüksektir; bitkisel protein, bitkisel demir, bitkisel kalsiyum, bağırsak sağlığımızı koruyan yüksek posa, cilt sağlığımızı koruyan E vitamini, sinirsel sağlığımızı koruyan B grubu vitaminleri içermektedir. Kuru barbunya, nohut, mercimek, bakla, kuru fasulye her gün soframızda yer almalı, yanında limonlu ve zeytinyağlı taze sebzeler ile tüketilmelidir. Böylece içeriğindeki besin öğelerinin vücutta emilimi artmaktadır. Kurubaklagilleri, evde haşlayıp küçük poşetlerle buzluğa kaldırmak sağlıklı ve pratik olacaktır. Ülkemizde tuz tüketimi ve hipertansiyon rahatsızlığının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Konserve olarak satılan kurubaklagiller, yüksek tuz içerdiği için dikkatli tüketilmeli ayrıca iyi yıkanmalı ve onlarla hazırlanan yemeklere tuz konulmamalıdır. Kurubaklagiller gluten içermeyen doğal gıdalardır. Bu yüzden, çölyak hastaları için uygundur. Glutensiz beslenmeye çalışan, ama çölyak hastası olmayan insanlar için de uygundur. Eğer çölyak hastası değilseniz, lütfen marketlerden çölyak hastaları için hazırlanmış ‘glutensiz’ besinleri satın almayınız. Glutensiz besin alternatiflerini öğrenmek için diyetisyenlere ulaşınız” diye anlattı.