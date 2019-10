Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKMESİ NEYE SEBEP OLUR?

Bağışıklık sisteminin bozulması birçok fonksiyonu etkiler ve hastalıkları da beraberinde getirir.

Bağışıklık sisteminizin zayıf olduğuna işaret eden belirtiler:

Hazımsızlık

Şiş ve ağrılı bezler

Koku alamama, salgı yokluğu, solunum güçlüğü

Saç dökülmesi ve donuk saç rengi

Kırışık ve kuru cilt

Sertleşmiş ve şiş eklemler,

Dikkat bozukluğu, ilgisizlik, isteksizlik ve halsizlik

Depresyon

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPMALI?

Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için günlük hayatta beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Ünal, "Günlük hayatımızda beslenmeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunun için güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı. 3 ana ve 2 ara öğün olmak üzere günde 5 öğün mutlaka yapılmalıdır. Haftada 3 kez et veya tavuk tüketimi yapılmalı, haftada 2 kez de omega 3 kaynağı olan balıktan yararlanmak gerekir. Bunun yanı sıra her gün sebze tüketilmeli, 3-4 porsiyon da meyve tüketilmesinde fayda vardır. Günlük hayatımızda bağışıklık sistemimizi güçlendiren en bilinen ve en belirgin olan C vitamini bağışıklık sistemini antioksidan miktarı zengin olduğu için toksik öğelerden arınıp vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunlar da en çok mandalina, portakal, limon gibi meyvelerde bulunurken, bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzelerde de bulunmaktadır" diye konuştu.