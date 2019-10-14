Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, mevsim değişikliklerinin yaşandığı bu mevsimlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan besinler hakkında bilgi verdi. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR? Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Kısacası vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma kalkanıdır. Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yok eder. O kadar hassas bir işleyişe sahiptir ki protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir. Bağışıklık sisteminin gün içerisinde durmadan çalıştığını ancak desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Diyetisyen Bengü Ünal, "Bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma sistemlerinden biridir. Biz gün içerisinde fark etmesek de gün içerisinde durmadan çalışmaktadır. Fakat daha güçlü hale gelebilmesi için bizim desteğimize ihtiyacı vardır. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek viral enfeksiyona yakalanma riskini düşürmektedir. Bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirirsek hastalıkları da düşürmemiz o kadar artacaktır" dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKMESİ NEYE SEBEP OLUR?

Bağışıklık sisteminin bozulması birçok fonksiyonu etkiler ve hastalıkları da beraberinde getirir. Bağışıklık sisteminizin zayıf olduğuna işaret eden belirtiler: Hazımsızlık

Şiş ve ağrılı bezler

Koku alamama, salgı yokluğu, solunum güçlüğü

Saç dökülmesi ve donuk saç rengi

Kırışık ve kuru cilt

Sertleşmiş ve şiş eklemler,

Dikkat bozukluğu, ilgisizlik, isteksizlik ve halsizlik

Depresyon BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPMALI? Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için günlük hayatta beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Ünal, "Günlük hayatımızda beslenmeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunun için güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı. 3 ana ve 2 ara öğün olmak üzere günde 5 öğün mutlaka yapılmalıdır. Haftada 3 kez et veya tavuk tüketimi yapılmalı, haftada 2 kez de omega 3 kaynağı olan balıktan yararlanmak gerekir. Bunun yanı sıra her gün sebze tüketilmeli, 3-4 porsiyon da meyve tüketilmesinde fayda vardır. Günlük hayatımızda bağışıklık sistemimizi güçlendiren en bilinen ve en belirgin olan C vitamini bağışıklık sistemini antioksidan miktarı zengin olduğu için toksik öğelerden arınıp vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunlar da en çok mandalina, portakal, limon gibi meyvelerde bulunurken, bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzelerde de bulunmaktadır" diye konuştu.

YAĞLI TOHUMLAT GRİBE KARŞI KALKAN

Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve gribe karşı kalkan görevi gördüğünü belirten Ünal, "Fındık, badem, ceviz gibi omega 3, çinko, magnezyum gibi vitamin ve mineral açısından zengin olan yağlı tohumlar bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber gribe karşı kalkan görevi görmektedir. Nar, kırmızı renginden de anlaşılacağı gibi bu rengi antisiyanin maddesinden almaktadırlar. Antisiyanin maddesi de bağışıklık sistemini güçlendirip gripten, kansere karşı bir çok hastalığın önlenmesinde yardımcı olur. Ev yapımı yoğurt ve kefir de probiyotik ve prebiyotik kaynaklı olmasından dolayı bağırsak florasını düzenlemekle beraber bağışıklık sistemini güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı. Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler hakkında bilgi veren Ünal, "Zencefil, zerdeçal, adaçayı, ekinezya, kuşburnu ve karanfil gibi birçok bitki bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcıdır. Zencefil, antioksidan miktarı bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Zerdeçal ise iyileştirici etkiye sahip olup yine aynı şekilde antioksidan miktarı yüksek olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ekinezya ise antiviral etkiye sahip olup bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber öksürüğe iyi gelir. Bunun yanı sıra soğuk algınlığına karşı da iyi gelmekte. Kuşburnu ise antienflamatuar ve antioksidan miktarından zengin olduğu için gribe karşı iyi geldiği yapılan birçok çalışmalarla kanıtlanmış bulunmakta. Adaçayı ise boğazdaki iltihaplanmaları önlemekte. Karanfil de yorgunluğu almakta. Bunun yanı sıra soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelmekte" dedi.