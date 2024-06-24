Bahar Candan ile kavga etmişti! Seçil Erzan ile Dilan Polat koğuş arkadaşı oldu... "Konuşmuyorlar"

Seçil Erzan ve Bahar Candan Silivri'de Marmara Cezaevi'nde aynı koğuşta kalıyordu. İddiaya göre Bahar Candan'ın, Seçil Erzan'a söylediği sözler koğuşta ortalık karıştırdı. Birbirine giren iki isim revirlik oldu.

Yaşanan kavgadan sonra Seçil Erzan başka bir koğuşa alındı bu koğuşta da Erzan'ın kalacağı isim Dilan Polat oldu.

İLETİŞİMLERİ YOK

Emrullah Erdinç gelişmeleri sosyal medyadan duyurdu ve "Koğuş arkadaşı Bahar Candan ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle bir süredir tek kişilik koğuşta kalan Seçil Erzan ile kız kardeşi Sıla Doğu ve Nilgün Yılmaz’ın tahliyesinden sonra tek kalan Dilan Polat aynı koğuşa alındı. Ama ikili koğuşta birbirleriyle pek konuşmuyorlar. Çünkü Dilan Polat bütün gününü görüş odasında avukatı ile konuşarak geçiriyor. Seçil Erzan ise gününü daha çok yargılandığı dolandırıcılık dosyasındaki evrakları okuyarak geçiriyor" dedi.

BİRLİKTE KALMAK İÇİN TALEPLERİ YOKTU

Erdinç devamında ise "Her iki isim de tek kişilik koğuşta kalmamak için avukatlarının aracılığıyla verdikleri dilekçe ile aynı koğuşa alındı. Ama dilekçede birbirleri ile kalmak gibi talepleri yoktu. Cezaevi yönetimi o yüzden tek kalan iki tutukluyu kendi insiyatifleri doğrultusunda aynı koğuşa yerleştirdi" bilgisini de verdi.