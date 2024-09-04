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Bahar Candan-Nihal Candan davası başladı! Kardeşini görünce ilk sözü dikkat çekti... Bahar Candan'ın aylık geliri...

04.09.2024 11:16
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Dilan Polat davası kadar Bahar Candan-Nihal Candan davası da gündemde. Bahar Candan ve Nihal Candan "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Nefes egzersizi detayı ve aylık gelir açıklaması dikkat çekti.

Bahar Candan-Nihal Candan davası başladı! Kardeşini görünce ilk sözü dikkat çekti... Bahar Candan'ın aylık geliri...

Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nihal Candan sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin duruşması başladı.

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İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile adliyeye geldi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi Nihal Candan’ın sorulan sorulara cevap vermediği görüldü.

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KARDEŞİNE İLK SÖZÜ

Tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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Nihal Candan duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a “Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana” dedi.

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

BAHAR CANDAN AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ila 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla sürüyor. İddianamenin okunmasının ardından duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına geçilmesi bekleniyor.
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Bahar Candan
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