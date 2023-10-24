Bahçeli 24 saat müddet vermişti! İYİ Parti'den 'Mehmetçik' açıklaması: Tek bir şart koşuldu

Hamas-İsrail çatışmasında Türkiye ateşkes ve esir takası konularında devreye girdi. Türkiye'den her iki tarafa da itidal çağrısı gelirken kamuoyunda Mehmetçiğin Gazze'ye gönderilmesi yönünde çağrılar yükseldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cumartesi çarpıcı bir çıkışa imza atarak "Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli, gereği her neyse yapmalıdır" demişti. İYİ Parti'den gündemi hareketlendirecek açıklamalar geldi.

"KATKIDA BULUNMAYA VE DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğu belirtilerek, "Devletlere terör refleksi yakışmayacağı gibi atılacak bütün adımlar, uluslararası hukuk çerçevesinde atılmalıdır. Netanyahu yönetimi eline geçirdiği meşru müdafaa hakkını kötüye kullanmıştır. İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgesel ve uluslararası sorumlulukları doğrultusunda, barışın sağlanması için alacağı kararlara katkıda bulunmaya ve desteklemeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

"DİREKT ASKERİ DESTEK KASTEDİLİYORSA EN AKILCI SEÇENEK OLMAZ"

Devletin çıkarları ve milletin huzurunun devamlılığı için devlet aklıyla gerçekçi ve sorumlu davranılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gün, iç politika kaygılarıyla el yükseltme günü değildir. Bu yaklaşım ne ülkemize ne de Gazze'de eziyet gören kardeşlerimize yarar sağlayacaktır. Gazze'deki krizin sulh yoluyla çözülmesi ve kardeşlerimizin toplu halde cezalandırılmaları vahşetinin sona erdirilmesi için duyarsız kalınmamalıdır, diplomatik ve insani her türlü destek verilmelidir, seferber olunmalıdır. Fakat eğer iktidarın açıklamalarında direkt askeri destek vermek kastediliyorsa Türkiye'mizin güvenliğini düşünmeden adım atmanın en akılcı seçenek olmayacağını düşünürüz.

"MEHMETÇİĞİN SINIR DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ANCAK BU HALDE SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Türkiye Cumhuriyeti, üniter ve laik bir devlettir. Mehmetçiğin sınırlarımız dışında görevlendirilmesi ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik bir tehdit bulunması halinde söz konusu olabilir. Birleşmiş Milletler bünyesinde veya uluslararası kuruluşlar dahilinde bir tavır alınacaksa askeri destek de tabii ki verilebilir. Ancak Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları önceliklendirilmelidir. Türkiye'nin başka ülkelerin bölgesel veya küresel çıkarları için kullanılması ve ülkemizin güvenliğinin iç politik kaygılarla tehlikeye atılmasını İYİ Parti olarak doğru bulamayız."

BAHÇELİ ÇAĞRISINI BUGÜN TEKRARLADI

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, bugünkü grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada da çağrısını yinelerken "Devletim, milletim istesin, yola revan olurum. Gazze için 24 saat dolmuştur. Türkiye garantörlük için hazır olmalıdır" mesajlarını verdi.

(AA)





