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  4. Gizli toplantı iddiasına 'AK Parti' yorumu! Fatih Altaylı iddialı konuştu: "Kılıçdaroğlu özellikle tezgahladı! Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler"

Gizli toplantı iddiasına 'AK Parti' yorumu! Fatih Altaylı iddialı konuştu: "Kılıçdaroğlu özellikle tezgahladı! Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler"

24.10.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'nun altılı masa partilerinin örgüt yöneticileriyle gizli toplantı gerçekleştirdiği iddiaları hızla yayıldı. Toplantıda yerel seçimler için 'İstanbul ittifakı' meselesinin masaya yatırıldığı öne sürülürken gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun "bütün derdinin İstanbul'u AK Parti'ye vermek" olduğu yorumunda bulundu. Altaylı'nın "Kılıçdaroğlu ona önlem almıyorsa yüzüme tükürsünler" çıkışı da dikkat çekti.

Gizli toplantı iddiasına 'AK Parti' yorumu! Fatih Altaylı iddialı konuştu: "Kılıçdaroğlu özellikle tezgahladı! Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya yaklaşan sancılı süreç devam ediyor. Yeniden aday olacağı değerlendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerel seçimler için 'İstanbul ittifakı' vurgusu yapmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen son adım Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu ile altılı masadan örgüt yöneticilerinin yaptığı öne sürülen toplantıyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

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"KILIÇDAROĞLU ONA ÖNLEM ALMIYORSA YÜZÜME TÜKÜRSÜNLER"

Toplantı iddiasının sorulması üzerine Altaylı, "Ben şimdi 'eyvah' diyorum. Hata, suç, kusur bende. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu işe ben uyandırdım" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Dedim ya 'İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e rağmen tabanda birlik olur ve Ekrem İmamoğlu aday olursa seçilir.' Kemal Kılıçdaroğlu ona önlem almıyorsa yüzüme tükürsünler! Kemal Kılıçdaroğlu bu olasılığa karşı önlem alıyor."

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"SEÇİM KAYBEDİLSİN DİYE ÖZELLİKLE TEZGAHLAMADIYSA BİR ŞEY BİLMİYORUM"

Altaylı, toplantıyı Kılıçdaroğlu'nun "seçimi kaybetmek" için hesapladığı iddiasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şimdi bu toplantıyı yaptı ya. Bu örgütler eğer kendi partilerinden bağımsız, habersiz olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldilerse partiler bu örgütleri görevden alır. Ve bu örgütleri görevden almasalar bile bu örgütlerin çaktırmadan Ekrem İmamoğlu lehine çalışma imkanları ortadan kaldırılır. Kemal Kılıçdaroğlu bunu seçimi kaybetmek için yapmıyorsa, seçim kaybedilsin diye özellikle tezgahlamadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum."

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"YATIP KALKIP BÜTÜN DERDİ BU"

Bıraksa, hiç bulaşmasa, millet Kemal Kılıçdaroğlu'na gıcık olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'na alternatif olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu'na oy verir ve belki bu yolla CHP'nin geleceğini dizayn etmek. Kemal Kılıçdaroğlu bunu engellemeye çalışıyor.
Yemin ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda gece gündüz, yatıp kalkıp bütün derdi "İstanbul'u ben AK Parti'ye nasıl geri veririm?" Çünkü şunu biliyor ki, AK Parti İstanbul'u kaybetmekten çok muzdarip. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu andaki en temel projesi "İstanbul'u tekrar nasıl veririm AK Partili bir belediye başkanına?" Bu toplantı bir tek bu nedenle yapılabilir, başka bir nedeni yok."

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