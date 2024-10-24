HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı AK Parti kulislerini hareketlendirdi... 'Hazırım' açıklaması bekleniyor

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı AK Parti kulislerini hareketlendirdi... 'Hazırım' açıklaması bekleniyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.10.2024 08:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı çıkışın yankıları sürerken, söz konusu çağrının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yapıldığı belirtiliyor. Kısa zamanda Öcalan’ın ‘Tarihî sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım’ şeklinde bir açıklama yapacağı iddia edilirken, AK Parti kulislerinde "Herkesin pozisyonu ortaya çıkacak. Bahçeli çok kritik bir süreçte önemli bir çıkış yaptı" yorumları yapılıyor.

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı AK Parti kulislerini hareketlendirdi... 'Hazırım' açıklaması bekleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada ‘Kitabın ortasından konuşacağım’ diyerek, Öcalan’ın ‘tecridinin kaldırılması ve PKK’ya silah bırakma çağrısı’ yapmasına yönelik sözleri AK Parti kulislerinin de en önemli konu başlığı oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Partililerin yaptığı değerlendirmelerde Bahçeli’nin kritik zamanlarda, kritik çıkışlar yaptığına dikkat çekiliyor ve son açıklamasının da bu kapsamda görülmesi gerektiği belirtiliyor.

"CUMHURBAŞKANI BİLİYORDU"

Kulislerde, Bahçeli’nin bu açıklamasının ‘Cumhurbaşkanın bilgisi olmadan’ yapılmış olması ihtimali çok düşük olarak görülüyor ve “Cumhurbaşkanı’nın haberinin olmaması mümkün değil. İbrahim Kalın ve Hakan Fidan dâhil, bazı değerlendirmeler olmuştur. Bu birden bire ortaya çıkan ve durduk yere yapılan bir açıklama değildi. Bu bir denklemdi. El sıkma ile başlayan ve aşama aşama yürütülen bir süreçti. Bahçeli duvarları yıktı, ezberleri bozdu” değerlendirmeleri yapıldı.

thumbs_b_c_69a2648b15a1fc7fede22421e2cb8a04

AK PARTİ NASIL YORUMLUYOR?

Bahçeli’nin açıklamaları ile birlikte muhatabın artık Öcalan olduğu, çok kısa vadede Öcalan’ın ‘Tarihî sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım’ şeklinde bir açıklama yapacağı da konuşuluyor. AK Partililerin yaptığı yorumlarda “Küreselcilerin mi yanındalar yoksa sorunun çözümünü mü istiyorlar, göreceğiz. Kimin kiminle iş tuttuğu bu süreçte görülecek. Herkesin pozisyonu ortaya çıkacak. Herkesi bir karar almaya zorlayan bir süreçteyiz. Emin olun şu anda tüm batı başkentlerinde ve büyükelçilerde bu konu konuşuluyordur. Bahçeli çok kritik bir süreçte önemli bir çıkış yaptı. Türkiye tehdit altında derken sınırlarımıza dayanacak İsrail tehdidinden bahsediyoruz. Ayrıca DEM Parti ve PKK’nın elindeki koz da alınmış olacak. Çünkü bugüne kadar sarıldıkları şey ‘Öcalan tecrit altında’ teziydi. Şimdi ne diyecekler göreceğiz” görüşü dile getiriliyor.

df

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Öte yandan, Öcalan’ın yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın İmralı’ya gitme talebi de kabul gördüğü ve Öcalan’ın dün Abdullah Öcalan’la görüştüğü iddia edildi.

TESADÜF MÜ?

Ancak bu görüşmenin Bahçeli’nin açıklamaları ile aynı döneme denk gelmesinin ‘tesadüf’ olduğuna vurgu yapılıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Abdullah Öcalan ak parti
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye milliyetçisiyim" demişti! Hain saldırı sonrası sözleri gündem oldu

"Türkiye milliyetçisiyim" demişti! Hain saldırı sonrası sözleri gündem oldu

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

18 yıl hapis yatacaktı! Yasin Obuz "Bizim salakla konuştum" diyerek açıkladı

18 yıl hapis yatacaktı! Yasin Obuz "Bizim salakla konuştum" diyerek açıkladı

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.