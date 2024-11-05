Bahçeli'nin yeni 'Öcalan' hamlesi Türkeş'i fena kızdırdı: Bugünden itibaren teröristbaşının resimlerini assınlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beklenmedik Abdullah Öcalan çağrısının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz haftaki konuşmasında Öcalan'ın TBMM'ye gelip terör örgütünü lağvettiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli, bebek katilinin tecridinin kaldırılmasını ve 'umut hakkından' yararlanmasını gündeme getirmişti. Bahçeli bugün de çağrısını yineleyip "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" deyince siyasetin gündemi bir kez daha hararetlendi.

ÜMİT ÖZDAĞ: BAHÇELİ, ERDOĞAN İÇİN ÇALIŞTIĞI KADAR KENDİSİ VE MHP İÇİN ÇALIŞMADI

Sosyal medyadan Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında Öcalan için yaptığı çağrının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesine ilişkin sözlerini paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli, kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı. Rahmetli başbuğ Türkeş’e zerre kadar sevgisi ve saygısı olan bütün MHP’lileri Zafer Partisi’ne davet ediyorum" dedi.

AYYÜCE TÜRKEŞ: ZİKİR ÇEKER GİBİ TERÖRİST BAŞINI MECLİSE DAVET EDİYOR

Bahçeli'ye MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan ise sert tepki geldi. Türkeş'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Zikir çeker gibi terörist başını meclise davet etmek; Türkçesi “teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma” girişimini redddiyorum. Hele hele bu çağrının; kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in olduğu partinin genel başkanı tarafından yapılmasını hiç kabul etmiyorum.

"TÜRKEŞ'İN RESİMLERİNİ İNDİRSİNLER, TERÖRİSTBAŞININ RESİMLERİNİ ASSINLAR"

Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi’nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in resimlerini indirsinler; teröristbaşının resimlerini assınlar.. Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar.

"BİLMEME ŞANSLARI OLMASA GEREK"

Ayrıca, PKK'yı lağvetmenin Türkiye’nin bölgedeki terörizm hareketine karşı operasyon yapma gücünü kaybedeceği anlamına geldiğini, bu açıklamayı yapanların bilmeme şansı olmadığını düşünüyorum.

"ERDOĞAN ÖMÜR BOYU CUMHURBAŞKANI OLACAK DİYE KAYBEDECEK ÜLKEMİZ YOK"

Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim.. Ne mutlu TÜRK’üm diyene…"