HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'nin yeni 'Öcalan' hamlesi Türkeş'i fena kızdırdı: Bugünden itibaren teröristbaşının resimlerini assınlar!

Bahçeli'nin yeni 'Öcalan' hamlesi Türkeş'i fena kızdırdı: Bugünden itibaren teröristbaşının resimlerini assınlar!

05.11.2024 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Bahçeli üç haftadır MHP grup toplantılarında Abdullah Öcalan çağrıları yapıyor. Bugün de terörist elebaşı Öcalan'ın TBMM'ye gelip terör örgütünü tasfiye etmesi çağrısını yineleyince peş peşe tepkiler yükseldi. MHP liderine ateş püsküren Ayyüce Türkeş, "MHP Genel Merkezi'ne terörist başının resmini assınlar" yazarken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da çarpıcı bir çıkışa imza attı.

Bahçeli'nin yeni 'Öcalan' hamlesi Türkeş'i fena kızdırdı: Bugünden itibaren teröristbaşının resimlerini assınlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beklenmedik Abdullah Öcalan çağrısının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz haftaki konuşmasında Öcalan'ın TBMM'ye gelip terör örgütünü lağvettiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli, bebek katilinin tecridinin kaldırılmasını ve 'umut hakkından' yararlanmasını gündeme getirmişti. Bahçeli bugün de çağrısını yineleyip "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" deyince siyasetin gündemi bir kez daha hararetlendi.

AA-20241105-36108270-36108262-MHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

ÜMİT ÖZDAĞ: BAHÇELİ, ERDOĞAN İÇİN ÇALIŞTIĞI KADAR KENDİSİ VE MHP İÇİN ÇALIŞMADI

Sosyal medyadan Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında Öcalan için yaptığı çağrının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesine ilişkin sözlerini paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli, kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı. Rahmetli başbuğ Türkeş’e zerre kadar sevgisi ve saygısı olan bütün MHP’lileri Zafer Partisi’ne davet ediyorum" dedi.

thumbs_b_c_4978d6678673deb4ccb380c85a0b1e56

AYYÜCE TÜRKEŞ: ZİKİR ÇEKER GİBİ TERÖRİST BAŞINI MECLİSE DAVET EDİYOR

Bahçeli'ye MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan ise sert tepki geldi. Türkeş'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Zikir çeker gibi terörist başını meclise davet etmek; Türkçesi “teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma” girişimini redddiyorum. Hele hele bu çağrının; kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in olduğu partinin genel başkanı tarafından yapılmasını hiç kabul etmiyorum.

GafF7t4X0AALcEI

"TÜRKEŞ'İN RESİMLERİNİ İNDİRSİNLER, TERÖRİSTBAŞININ RESİMLERİNİ ASSINLAR"

Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi’nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in resimlerini indirsinler; teröristbaşının resimlerini assınlar.. Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar.

EUroUSoU0AABFOD

"BİLMEME ŞANSLARI OLMASA GEREK"

Ayrıca, PKK'yı lağvetmenin Türkiye’nin bölgedeki terörizm hareketine karşı operasyon yapma gücünü kaybedeceği anlamına geldiğini, bu açıklamayı yapanların bilmeme şansı olmadığını düşünüyorum.

thumbs_b_c_3963561b3eb73de09951394017a351bf

"ERDOĞAN ÖMÜR BOYU CUMHURBAŞKANI OLACAK DİYE KAYBEDECEK ÜLKEMİZ YOK"

Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim.. Ne mutlu TÜRK’üm diyene…"

Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım
İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Alparslan Türkeş Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Polisleri bile çileden çıkardı: ‘Alkolü ağzımda gezdirdim’

Polisleri bile çileden çıkardı: ‘Alkolü ağzımda gezdirdim’

Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

Dünyada 8. Türkiye'de eşi benzeri olmayan vaka!

Dünyada 8. Türkiye'de eşi benzeri olmayan vaka!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.