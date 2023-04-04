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Bahçeli son kararını açıklamıştı, Destici 'Onlar avantajlı oluyor' diyerek kapıyı açık bıraktı! BBP'den seçim öncesi 'isim' hamlesi... "Hala zaman var"

04.04.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesinin ardından gözler milletvekili listelerine çevrildi. Cumhur İttifakı'ndan MHP seçimlere kendi listeleriyle gireceğini belirterek ortak listeye kapıyı kapatmıştı. İttifak ortaklarından BBP'nin lideri Mustafa Destici ise Millet İttifakı'nın ortak listeyle girmesi durumundan söz ederek "Onlar daha avantajlı duruma geliyor" dedi. Listelerin YSK'ya sunulması için hala zaman olduğunu hatırlatan Destici, ortak listeye kapıyı açık bıraktı.

Bahçeli son kararını açıklamıştı, Destici 'Onlar avantajlı oluyor' diyerek kapıyı açık bıraktı! BBP'den seçim öncesi 'isim' hamlesi... "Hala zaman var"

Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimleri için BBP'den kritik bir adım geldi. Genel Başkan Mustafa Destici bu seçimlerde BBP'nin önceki seçimlerden farklı olarak atacakları adımı canlı yayında duyurdu. Destici'nin dikkat çektiği konulardan bir öteki ise genel seçimler için ortak liste hazırlığıydı. Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı, Millet İttifakı'nın ise ortak listeyle girmesi durumunda Millet İttifakı'nın daha avantajlı duruma geldiğinden bahseden Destici, "Bana göre hala vakit geçmiş değil" dedi.

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SEÇİM ÖNCESİ 'İSİM' HAMLESİ

Destici, dün akşam HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. BBP liderinin açıklamasına göre parti bu seçimde BBP yerine farklı bir ad kullanacak. Destici söz konusu değişikliği şöyle duyurdu:

"BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk; fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz."

BAHÇELİ "MANTIKLI VE MAKUL OLMAZ" DİYEREK DUYURMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde seçime kendi milletvekilleriyle gireceğini duyururken "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" demişti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'ortak liste' paylaşımı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'ortak liste' paylaşımı

"ONLAR AVANTAJLI DURUMA GELİYOR, HALA ZAMAN VAR"

Genel seçimler için milletvekili listeleri hazırlıklarına değinen Destici ise ortak listeyle girme fikrine kapıyı açık bırakarak şöyle konuştu:

"Eğer 4 parti ortak bir liste, yani tek liste altında buluşabilirse o zaman diyelim ki, Cumhur ittifakı'nın oy toplamı yüzde 48-49 bandında görülüyor. Biz bu seçime ayrı ayrı 4 parti olarak girdik. Karşı ittifak ortak bir listeyle girdi diyelim, onlar daha avantajlı duruma geliyor. Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz. Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BBP lider Destici geçtiğimiz cumartesi Elazığ'da düzenlenen Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne birlikte katılmıştı.

"BANA GÖRE VAKİT GEÇMEDİ"

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak hedeflerinin TBMM'de çoğunluğu elde etmek olduğunu söyleyen Destici şöyle devam etti:

"Bizim yeni anayasa hedefimiz var. Bunu yapabiliriz. Adil şekilde liste yapılırsa bu olabilir diye düşünüyorum. Hala bana göre vakit geçmiş değil. 3 siyasi parti adına konuşmuyorum. BBP Genel Başkanı olarak konuşuyorum."

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