HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisine öldüresiye dayak! O anlar saniye saniye kamerada

Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisine öldüresiye dayak! O anlar saniye saniye kamerada

20.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de inşaat halindeki binadan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen kişi, 3 sokak sakini tarafından dakikalarca dövüldü. Olay anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, soruşturma başlatan polis, tarafları karakola götürdü.

Olay, geçen pazar saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde, meydana geldi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNE DAYAK

İddiaya göre, girdiği inşaattan malzeme çalmak üzere olan bir kişi, yan binada oturan sokak sakini tarafından yakalandı. İkili arasında çıkan arbedeye sokakta ikamet eden iki kişi daha katıldı. Hırsızlık şüphelisi olan kişi, 3 sokak sakini tarafından dakikalarca dövüldü.

BİR KİŞİYİ YARALADI

Yanındaki bıçağı çıkaran hırsızlık şüphelisi de kendisine saldıranlardan bir kişiyi iki yerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların hepsini karakola götürdü. İfadelerinin alınmalarının ardından da hepsi serbest bırakıldı.

Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine kendilerini kestiBir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine kendilerini kesti
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Erdoğan'dan bayram sabahı önemli mesajlar

Erdoğan'dan bayram sabahı önemli mesajlar

Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.