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Baht Oyunu 8. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ada'nın yüzükle imtihanı

06.08.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen yapımı Baht Oyunu dizisinin 8. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde Ada’nın yüzükle imtihanı kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Baht Oyunu dizisi 7. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ada her şeyi itiraf ediyor. Baht Oyunu 8. yeni bölüm fragmanında ise izleyicileri yine birbirinden komik sahneler bekliyor.

BAHT OYUNU 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirkete dönen Ada yine ortalığı birbirine katacak. Başına gelmeyen kalmayan Ada bu sefer de başka bir olayla sınanıyor. Ada'nın yüzükle imtihanı ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki olanlar olur.

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Ada, ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada, mutluluk yolunda Rüzgar’ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada’yı zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.


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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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