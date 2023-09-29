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  4. Bakan Ersoy'dan 'Altın Portakal Film Festivali' açıklaması! "Terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız" diyerek tepki gösterdi

Bakan Ersoy'dan 'Altın Portakal Film Festivali' açıklaması! "Terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız" diyerek tepki gösterdi

29.09.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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60’ıncı Altın Portakal Film Festivali'nden çıkartılan 'Kanun Hükmü' belgesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi. Bakan Ersoy, "Festivalde sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, daha önce çıkarılıp geri alındığı 60’ıncı Altın Portakal Film Festivali seçkisinden tekrar çıkarıldı.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Alınan karar gündem yaratırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Tanıtımı'nda konuşan Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada "Festivalde sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

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