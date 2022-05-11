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Bakan Ersoy'dan gece müzik yayın saati açıklaması: Olaya sadece pandemi olarak bakmamamız lazım

11.05.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı canlı yayında gece müzik yayın saatiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy olaya sadece pandemi olarak değil ses kirliliği olarak da bakılması gerektiğini vurguladı. Son gelişmeleri değerlendiren Ersoy yeni düzenleme için de tarih verdi. İşte detaylar...

Bakan Ersoy'dan gece müzik yayın saati açıklaması: Olaya sadece pandemi olarak bakmamamız lazım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Habertürk'te Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Ersoy, gece müzik yasağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN KESİMLERİN GÖZÜYLE BAKMAK LAZIM"

Gece müzik yayın saatinin 00.00'dan 01.00'e alınmasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Tamamen normalleşme taraftarıyım ama ihtiyaçlara bütün kesimlerin gözüyle bakmamız lazım." dedi.

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PANDEMİNDEN DOLAYI MI YASAK KALKMIYOR?

Ersoy, sosyal medyada da sıkça konuşulan gece müzik yasağıyla ilgili, "Olaya sadece pandemi olarak değil ses kirliliği olarak da bakmamız lazım. Gürültü kirliliği üzerine çalışıyoruz. Herkesin mutlu olduğu ortak akılla çözelim istiyoruz. Birkaç haftaya çözeriz." ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy ayrıca "yaşam tarzına müdahale" eleştirilerini de sinsice bulduğunu ve bunun siyaset yapılacak bir konu olmaması gerektiğini belirtti.

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SON DÜZENLEME

10 Mayıs 2022'de İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,"İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy

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