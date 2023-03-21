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Bakan Ersoy deprem gecesini anlattı: Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

21.03.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan büyük depremin meydana geldiği geceye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Askerin, kurtarma operasyonlarına geç katıldığı eleştirilerine yanıt veren Ersoy İlk gece sınır ötesinden roketli saldırı düzenlendiğini belirterek, "Askeri çekmememiz için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Zordaysanız her türlü hainlik oluyor. Buna hazırlıklı olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy deprem gecesini anlattı: Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 50 binden fazla vatandanşımız hayatını kaybetti. 11 ilde büyük yıkım meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy o gece neler yaşandığını Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında anlattı. Bakan Ersoy'un 'asker kurtama operesyonlarına geç katıldı' iddialarına yanıt ise dikkat çekti.

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Bakan Ersoy'un konuşmasından satır başları şu şekilde;

Hayatımın en zor 24 saatiydi. Saat 04.17'de deprem oldu biliyorsunuz. Ben o gün Ankara'daydım. Yüksek binada kalıyordum. Hissettim depremi, çok yer yıkıldı zannettim. Camdan baktım, hiçbir yer yıkılmamıştı. Hemen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım."Ben ekibimi toplayacağım, görev verirseniz yarım saat içinde hazır hale geliriz" dedim. 0

"SON YILLARIN EN YOĞUN KAR FIRTINASIYMIŞ"

5.30 gibi bütün bakanların görev dağılımları tespit edildi. Milli Eğitim Bakanımızla Malatya'ya görevlendirildik. Uçağımızı saat 08.00'e ayarlayabildik. 08.55'de iniş yaptık. Yaklaşırken baktım, inanılmaz bir kar fırtınası vardı. Malatya kar örtüsü altındaydı. 09.30 gibi şehre geçmiş olduk. Sonradan öğrendim ki, Malatya'nın son yıllarda en yoğun yaşadığı kar fırtınasıymış. Enkazda çalışmalar başlamıştı zaten, ateşler yakılmıştı.

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"ENKAZLARIN BAŞINDA ASKERLER VARDI"

Geçtiğimiz güzergahlarda ateşler yakılmıştı. Enkazların başında askerler vardı. Valimizin dışında jandarma komutanı, AFAD yetkilileri ve iki bakan biz koordinasyon toplantısına girdik. Vali ve komutanlarımızla birlikte sahada yürüyüşe geçtik. Enkazdan sorumlu olan jandarma komutanımız Nurettin Paşa'ydı. Metin Paşa da 2. Ordu Komutanı. O da işin ehli.

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"İLK GECE ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ"

Afet olduğu zaman zaten asker çıkıyor. 2. Ordu'nun sorumluluk alanı Akdeniz ve Hatay'dan başlayıp İran sınır boyu. 1712 kilometrelik sınırın güvenliğinden ve sınır ötesinde Suriye ve Kuzey Irak operasyonlarından sorumlu. Irak, Suriye'de görev yapan asker sayısı 90 bin. 105 bin askerin 90 bini görevli. İlk gece sınır ötesinde roket saldırısı yapıldı. Askeri çekmememiz için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Zordaysanız her türlü hainlik oluyor. Buna hazırlıklı olmak lazım.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Mehmet Nuri Ersoy

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